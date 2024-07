Das beste JRPG der letzten 10 Jahre kostet jetzt nur halb so viel auf Amazon: Hier trifft Hammer-Story auf geniales Gameplay

Ein JRPG wie dieses ist einmalig und bekam verdienterweise hohe Bewertungen bei vielen Redaktionen. Jetzt bekommt ihr es zum halben Preis auf Amazon.

Persona 5 Royal, die erweiterte und verbesserte Version des gefeierten Rollenspiels Persona 5, hat sich als eines der herausragendsten Spiele seiner Generation etabliert. Entwickelt von Atlus, kombiniert das Spiel fesselnde Erzählungen, tiefgründige Charaktere und ein motivierendes Gameplay. Einmal angefangen, konnte ich dieses JRPG einfach nicht mehr loslassen, was ich danach bei keinem anderen Spiel in der Form hatte.

Dutzende Stunden Spielzeit vergehen wie im Flug

Ihr schlüpft in die Rolle eines Protagonisten, der später den Codenamen „Joker“ trägt. Durch ein unglückliches Ereignis werdet ihr aus eurem alten Leben verbannt und müsst bei einem Fremden unterkommen, um auf eine neue Schule zu gehen.

Schnell stellt ihr fest, wie Korruption und Ungerechtigkeit auch in der neuen Stadt um sich greift. Durch ein mysteriöses Ereignis seid ihr fähig, bei verdorbenen Menschen einen Sinneswandel herbeizuführen. Ob ihr erfolgreich neue Gefährten um euch schart und das wahre Böse besiegt, wird sich zeigen.

Die Geschichte entfaltet sich übrigens über mehrere Monate und bietet euch eine Mischung aus alltäglichen Schulaktivitäten und fantastischen Abenteuern in einer alternativen Dimension namens „Metaverse“.

Ein JRPG mit einem einen absolut unverkennbaren Grafikstil

Das Gameplay kombiniert rundenbasierte Kämpfe mit sozialen Simulationselementen. Während ihr im Metaverse gegen Feinde kämpft, verbringt ihr auch Zeit mit Freunden in der realen Welt. Diese sozialen Interaktionen stärken Ihre Beziehungen zu den Charakteren und verbessern eure Fähigkeiten im Spiel.

In der echten Welt könnt ihr auch an Herausforderungen teilnehmen, ins Kino gehen, eure Wäsche waschen, ein Bad nehmen oder ein Date mit einem Freund oder der ganzen Gruppe haben. Alle Aktionen können andere Vorteile mit sich bringen. Wenn ihr euch anfangs für ein abendliches Workout daheim entscheidet, erhaltet ihr unter anderem mehr TP oder SP. Es ändert sich mit der Zeit auch die Ausführung und Trainingsintensität.

Selten habe ich bei einem Spiel solch übergreifende Gameplay-Elemente entdeckt und es ist außerordentlich motivierend. Ich mag das Prinzip „Learning by doing“. Denn ihr wertet mit der Zeit bestimmte Attribute wie Charisma, Intelligenz oder Mut auf und könnt somit in manchen Geschichten voranschreiten.

Abseits des klassischen JRPG-Gameplays werdet ihr mit Alltagssituationen wie in der Schule konfrontiert

Was das Spiel auch hervorragend präsentiert, ist die Nutzung der Zeit. Liest ihr zwischendurch im Zug, um mehr Punkte zu bekommen oder was stellt ihr sonst noch mit eurer Freizeit an? Besser und intensiver geht es kaum.

Die visuelle Gestaltung ist ohnegleichen. Der einzigartige Kunststil kombiniert Anime-Ästhetik mit modernen grafischen Elementen und schafft so eine lebensechte und dynamische Welt.

Das Sounddesign muss ich ebenfalls sehr loben. Die Sängerin Lyn Inaizumi besitzt eine fantastische Stimme.

Dieses JRPG ist ein Mammut im Hinblick auf Länge, denn ihr könnt bis zu 100 Stunden einplanen. Aber eines sage ich euch, es lohnt sich jede Sekunde. Ich wurde jedenfalls bestens unterhalten und freue mich auf weitere Spiele von Atlus.

