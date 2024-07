Der ultimative Curved-Monitor mit 165Hz und UWQHD kostet jetzt nur noch 69%

Schnappt euch den Curved-Monitor von Samsung, um tiefer in eure liebsten RPGs oder Shooter einzutauchen. Jetzt im Amazon-Angebot.

Manche Monitore sind nur für Shooter gemacht und manche eignen sich hauptsächlich für RPGs. Dieser ist aber für beide Genre bestimmt, denn ihr bekommt viel FPS und die beliebte UWQHD-Auflösung für wunderschöne Details. Vor allem sehen Spielwelten wie von Assassin’s Creed Valhalla oder Metro Exodus damit prächtiger denn je aus.

Eine Bewertung von 4,3 Sternen, von fast 800 Rezensionen, sagt alles. Viele Nutzer loben ganz klar das Preis-Leistungs-Verhältnis und die fabelhafte Bildqualität.

Ein unvergesslicher Curved-Monitor

Mit einer großzügigen Bildschirmdiagonale von 34 Zoll erhaltet ihr eine grandiose Sichtfläche, die euch in eure Spiele und Filme eintauchen lässt. Die 1000R-Krümmung sorgt dafür, dass sich der Bildschirm perfekt an das menschliche Sichtfeld anpasst. Viele Spieler schwören nicht umsonst: „Einmal Curved – immer Curved“. Die Immersion ist gewaltig. Wenn ihr in Rainbow Six Siege durch die Areale läuft und das Gefühl habt, wirklich mittendrin zu sein und mehr denn je das Geschehen zu bestimmen.

Die Krümmung ist auch für Arbeitsabläufe positiv, da es eure Konzentration positiv beeinflussen kann. Vertieft euch in eure Herzensprojekte und nutzt die eindrückliche Qualität des Bildschirms zu eurem Vorteil, um eure Ziele zu realisieren.

Ein detailreicher Curved-Monitor

Eine UWQHD-Auflösung (3440 x 1440 Pixel) liefert euch eine superscharfe Bildqualität mit lebensechten Farben und feinen Details. Dadurch kommen die schönsten AAA-Games zur Geltung. Ihr werdet Spiele wie The Witcher 3 oder Alan Wake 2 mit ganz anderen Augen betrachten, wenn ihr solch eine Auflösung bislang nicht erlebt habt.

Mit einer Bildwiederholrate von 165Hz seid ihr auch dominant in Shooter-Spielen wie Valorant, Apex Legends oder Counter-Strike 2. Heutzutage gehört es zum Standard, dass viele Spieler zumindest einen 144Hz-Monitor besitzen. Nutzt die Reaktionsgeschwindigkeit eiskalt aus und holt somit das Maximum aus eurem Können heraus.

Taucht immersiv ein

Die Reaktionszeit von nur 1ms minimiert Geisterbilder und Unschärfen, sodass ihr auch in hektischen Spielsituationen stets den Überblick behaltet. Diese schnelle Reaktionszeit ist besonders wichtig für Gamer, die auf Präzision angewiesen sind. Jeder Klick und jede Bewegung kann von euch unmittelbar umgesetzt werden.

Der Monitor unterstützt AMD FreeSync Premium, was bedeutet, dass er Tearing und Ruckeln eliminiert. Diese Technologie synchronisiert die Bildwiederholrate des Monitors mit der Framerate eurer Grafikkarte und sorgt so für ein flüssiges Spielerlebnis ohne störende Artefakte.

Seid ihr ständig auf der Suche nach den besten Schnäppchen? Dann schaut euch unbedingt unsere Deals-Seite an. Dort entdeckt ihr nicht nur blitzschnelle SSDs, leistungsstarke Grafikkarten, CPUs und diverse Komponenten, sondern gelegentlich auch spannende Brettspiele sowie Merchandise aus euren Lieblingsspielen, -serien und -filmen. Ein Besuch lohnt sich immer, denn es gibt immer mal wieder ein Angebot in unserer Liste, das einfach zu verlockend ist, um es zu ignorieren!