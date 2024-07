Dieser Gaming-Laptop für unter 900€ liefert euch trotzdem gute FPS, Raytracing und 144Hz

Häufig gestellte Fragen

Was ist DLSS?

DLSS, was für Deep Learning Super Sampling steht, ist eine starke Technologie, die die Grafikleistung von Videospielen auf spektakuläre Weise verbessert. Sie verfolgt einen cleveren Ansatz: Zunächst wird das Spiel in einer niedrigeren Auflösung gerendert und anschließend mithilfe künstlicher Intelligenz auf eine höhere Auflösung hochskaliert. Das Ergebnis ist ein Bild, das sowohl reich an Details als auch flüssig ist – und das ganz ohne die hohen Anforderungen an die Hardware. Dieser Prozess entlastet die Grafikkarte erheblich, da sie weniger Ressourcen benötigt, um Spiele in beeindruckender Qualität darzustellen. Davon profitieren insbesondere grafikintensive Titel wie Cyberpunk 2077 oder Alan Wake 2.