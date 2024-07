Das nächste Game zu Harry Potter ist für mich pure Nostalgie und vielleicht schon mein Spiel des Jahres

Vor Kurzem wurde Harry Potter: Quidditch Champions angekündigt. Jetzt gab es einen Trailer, der Gameplay zeigte und MeinMMO-Autorin Linda Knabe in der Vergangenheit schwelgen lässt.

Um welches Spiel geht es hier? Harry Potter: Quidditch Champion ist ein neues Spiel in der Welt von Harry Potter. Erscheinen soll die digitale Version am 03. September 2024 auf der PS4/PS5, der Xbox und dem PC (unter anderem auf Steam). Eine Version für die Nintendo Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Das Spiel wird euch das bieten, was der Titel schon verspricht. Mit einem Quidditch-Team versucht ihr der nächste Champion zu werden. Und das nicht nur innerhalb Hogwarts, sondern weltweit. Es ist so gesehen FC24 nur auf Besen und mit gefährlicheren Bällen.

Mit diesem Prinzip ist Quidditch Champions quasi der Nachfolger der 2003 erschienenen PS2-Spiels Harry Potter: Qudditch-Weltmeisterschaft. Und damit könnte es für mich jetzt schon mein Spiel des Jahres werden, denn auf dieses Spiel habe ich fast 20 Jahre gewartet.

Wer schreibt hier? MeinMMO-Autorin Linda Knabe ist als Kind der 90er, mit Harry Potter groß geworden und war von Anfang an von dieser magischen Welt und ihren Möglichkeiten begeistert. Wie wohl viele andere zu dieser Zeit hat sie als Kind manchmal sehnlichst auf ihren Hogwarts-Brief gewartet (sie ist übrigens eine Slytherin).



Die Filme hat sie in ihrem Leben unzählige Male gesehen, die Hörbücher hört sie heute noch regelmäßig und schon als Kind hat sie sehr viel Zeit in Harry-Potter-Spiele gesteckt.



Warum mich das Spiel jetzt schon begeistert? Als Kind habe ich es geliebt, mich in die Welt von Harry Potter zu träumen und so war es nicht verwunderlich, dass ich auch die Computer- und Playstation-Spiele verschlungen habe. Im Jahr 2003 bekam ich dann Harry Potter: Quidditch-Weltmeisterschaft in die Hand gedrückt und wenn ich zurückdenke, gab es wohl eine Zeit, in der ich gefühlt nur dafür existiert habe, nach der Schule das Spiel zu zocken.

Jetzt, über 20 Jahre später, bekomme ich endlich ein neues Spiel, in dem ich mich als Quidditch-Spieler behaupten kann und etwas Besseres hätte ich mir für 2024 kaum wünschen können. Seit Jahren wünsche ich mir noch mal Quidditch auf meiner Playstation zu spielen und jetzt soll mir dieser Wunsch endlich erfüllt werden.

Der neuste Trailer zeigt, dass das neue Spiel mir sogar noch die Wünsche erfüllt, die ich als Kind beim Zocken hatte. Angefangen damit, dass ich Quidditch Champions gemeinsam mit meinen Freunden spielen kann.

Egal ob im Koop-Modus oder in PvP-Matches, vorbei sind die einsamen Nachmittage vor meinem kleinen Röhrenfernseher. Denn leider hatte ich damals keine Freunde, die auf Videospiele standen und mit mir gezockt hätten. Online wird es dann wohl sehr viel einfacher, andere Spieler zu finden, um nicht immer nur die NPCs abzuziehen.

Der Gameplay-Trailer hat mich vor allem mit zwei Dingen überzeugt. Zum einen scheint das Spiel, obwohl es natürlich viel moderner ist, eben die typischen „Quidditch-Mechaniken“ der alten Spiele wieder mitzubringen. So sieht man zum Beispiel ganz kurz die leuchtenden Ringe, durch die man navigieren muss.

Typisch für alle Harry-Potter-Spiele, die ich bis heute gespielt habe und etwas, das ich ungern vermisst hätte. Vor allem, wenn die Steuerung heute vielleicht ein bisschen besser ist als früher und ich nicht irgendwann den Controller in den Bildschirm werfen möchte, weil ich den hundertsten Ring wegen der Steuerung knapp verpasst habe.

Endlich kann ich zum richtigen Champion werden

Zum anderen begeistert mich, dass ich endlich einen eigenen Charakter erstellen kann, mit dem ich meinen Weg zur Meisterschaft antrete. Anstatt „nur“ das Haus oder Land auszuwählen, mit dem man antritt, ist das etwas, das ich mir schon als Kind gewünscht habe.

Der Charaktereditor sieht sogar relativ detailliert aus und super finde ich, dass ich sogar meinen Besen auswählen kann. Diese scheinen alle unterschiedliche Werte zu haben, sodass ich hoffentlich den perfekten Besen für meinen Spielstil finden kann. In Hogwarts Legacy gab es übrigens keine Quidditch-Spiele, dafür aber ziemlich fiese Zauber: Hogwarts Legacy: „Das ist für Todesser, nicht für Schüler“ – Spieler glauben, ein Erfolg sei einfach zu böse