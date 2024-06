5 Animes, die ihr als Fan von Harry Potter kennen solltet

Harry Potter hat mit seinen sieben Büchern und acht Filmumsetzungen eine ganze Generation verzaubert. MeinMMO stellt euch 5 Animes vor, die euch gefallen könnten, wenn ihr die Abenteuer in der Zauberschule mochtet.

Was sind das für Animes? Die Auswahl der Animes wurde von der MeinMMO-Redaktion vorgenommen. Wir haben zudem darauf geachtet, dass keiner der Animes eine Wertung unter 60 % bei IMDb hat.

Solltet ihr stattdessen auf der Suche nach Filmen aus dem Fantasy-Genre sein, zu dem auch Harry Potter zählt, können wir euch die MeinMMO-Liste zu den 7 besten Fantasy-Filmen auf IMDb empfehlen.

Black Clover

Darum geht‘s: Black Clover spielt in einer Welt, die von Magie regiert wird. Asta und Yuno sind zwei Waisen, die bei derselben Kirche ausgesetzt wurden. Die beiden wuchsen mit dem gleichen Ziel auf: Sie wollten beide der nächste König der Magier werden. Doch die Grundvoraussetzungen sind bei beiden anders.

Yuno ist ein groß gewaschener Junge, sehr verantwortungsbewusst und zeigt für sein Alter eine fortgeschrittene Reife. Außerdem besitzt er unglaubliche magische Talente. Asta hingegen ist klein, unfrei und wurde ohne jegliches Mana geboren. Doch das hält ihn nicht ab, sein Bestes zu geben.

Ihr solltet Black Clover schauen, wenn ihr das Folgende an Harry Potter mögt:

Actionreiche Duelle

Eine spannende Story

Unterschiedliche Zaubersprüche

Voldemort als fiesen Antagonist

Das sagen die IMDb-Wertungen: Der Anime kommt auf IMDb bei 35.396 User-Stimmen auf eine Wertung von 8,2 von 10 Sternen.

Fun Fact: Der Mangaka, Yuki Tabata, kann sich am ehesten mit Protagonist Asta identifizieren. Sein Redakteur stimmte ihm zu, denn Tabata sei „immer super positiv und kann nie still sein“ (via Imgur).

Little Witch Academia

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Darum geht’s: In Little Witch Academia denken die meisten Menschen, dass Magie und Zauberei veraltet seien. Die junge Protagonistin Atsuko „Akko“ Kagari widersetzt sich dem Glauben und schreibt sich an der Luna Nova Magical Academy ein. Dabei handelt es sich um eine der angesehensten Schulen, an der junge Mädchen zu Hexen ausgebildet werden.

Allerdings hat Akko Schwierigkeiten, sich in der Schule zu beweisen. Sie stammt aus einem nichtmagischen Umfeld und hat es deshalb schwer, mit den anderen mitzuhalten. Doch ihre Lage ändert sich, als sie eines Tages ein magisches Relikt findet.

Ihr solltet Little Witch Academia schauen, wenn ihr das Folgende an Harry Potter mögt:

Klassische Darstellung von Zauberern

Den Schulunterricht

Ausritte auf dem Besen

Die Charakterkonstellation, wie das Protagonisten-Trio

Das sagen die IMDb-Wertungen: Der Anime kommt auf IMDb bei 4.106 User-Stimmen auf eine Wertung von 7,8 von 10 Sternen.

Fun Fact: Das Produktionsteam wollte das Gefühl eines japanischen Magical-Girl-Animes mit der klassischen Darstellung von Hexen und Zauberern kombinieren. Als Beispiel nannten sie Gandalf aus Der Herr der Ringe und Merlin aus der König-Arthur-Legende (via Static Wikia Nocookie).