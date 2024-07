Ich liebe Anime-Games auf der PS5, obwohl die meisten ziemlich schlecht sind

Ständig kommen irgendwelche Anime-Games auf der PS5 heraus, meistens von Dragon Ball. Viele dieser Spiele haben eher einen mäßigen Ruf, doch MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes liebt sie trotzdem und das schon seit er denken kann.

Anime und Videospiele begleiten mich schon mein Leben lang. Gut für mich, dass beide Sachen oft kombiniert werden. Schon mit der PS2 fing ich an, Anime-Games zu verschlingen. Vor allem Spiele zu Dragon Ball und Naruto haben es mir angetan.

Das hält sich bis heute, denn regelmäßig kaufe ich mir Anime-Games, insbesondere auf der PS5. Zugegebenermaßen sind viele davon mittelmäßig, einige sogar totaler Schrott, doch wenn ich ehrlich bin, liebe ich diese Spiele trotzdem.

Auch das neue Dragon-Ball-Spiel werde ich mir zulegen:

Das Kind in mir will in einem Anime leben

Anime-Games sind ein nostalgischer Trip. Immer wenn ich als Kind einen Anime geguckt habe, dann hatte ich danach immer den Wunsch, die Kämpfe auch mal selber zu spielen. Das war schon bei der PS2 möglich. Ich habe Dragon Ball Budokai 3 verschlungen. Und ich habe ständig versucht, meine Schwester zum Spielen zu überreden.

Auch heutzutage hab ich noch dieses Kind von damals in mir. Der Gedanke, dass ich in Jump Force mehrere Anime-Helden gegeneinander antreten lassen kann, der macht mich immer noch glücklich und das, obwohl Jump Force eine richtige Katastrophe ist. Aber auch Spiele wie Captain Tsubasa: Rise of New Champions reizen mich. Und ich hab absolut kein Interesse an Fußball.

Auch die vielen Was wäre, wenn -Fragen sind ein wichtiger Punkt. Wer wollte nicht schon immer in Dragon Ball als Muten Roshi gegen Cell antreten. In solchen Spielen geht das.

Ich stehe einfach auf Trash

Trotz der großen Liebe, die ich für diese Games habe, muss ich zugeben, dass die meisten davon eher mittelmäßig sind. Die Grafik ist oft nicht zeitgemäß und auch die Mechaniken sind meistens rudimentär. Vor allem Prügel-Fans sind oft mit halbgaren 3D-Fightern konfrontiert.

Aber ich gehe darin voll auf. Balancing? Interessiert niemanden. Diese Spiele sind vollgestopft mit unfairen Moves, die man spammen kann und Charakteren, die einfach viel besser in allem sind, als andere Charaktere. In einem kompetitiven Fighting-Game würde mich das stören, aber meine Freunde mit einem einzigen Move zu nerven macht einfach Spaß.

Aber auch andere Genres geben mir diese Freude. Wusstet ihr, dass es einen 3rd-Person-Shooter zu Tokyo Ghoul gibt? Tja, jetzt wisst ihr es und er ist wirklich schlecht. Aber sowas weckt ein nostalgisches Gefühl, eine Sehnsucht nach einfachere Zeiten. Zeiten, in denen man als Kind jede schlechte Lizenz-Versoftung gezockt hat, die einem geschenkt wurde.

Da, wo ich aber die Grenze ziehe, sind wirklich öde Spiele. Da fällt mir direkt One Piece Odyssey ein. Es ist nicht richtig schlecht, aber wirklich spaßig und gut ist es auch nicht.

Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die richtig tollen Games. Mir fällt direkt Dragon Ball FighterZ oder Demon Slayer The Hinokami Chronicles ein.

Mehr von den guten Anime-Games findet ihr hier: Die 5 besten Anime-Games für PS4 und PS5

Das Erlebnis mit Freunden

Anime-Games werden besser, wenn man sie gemeinsam genießt. Das Gute an den meisten Konsolen-Versionen dieser Spiele ist, dass man sie auf der Couch mit Freunden spielen kann. Und das mache ich regelmäßig. Da meine Freunde auch Anime-Fans sind, hat jeder so seinen eigenen Liebling in diesen Games, wodurch im Spiel gegeneinander immer eine kleine Rivalität entsteht.

Der andere Punkt, der mit dem Trash-Faktor zu tun hat, ist der gemeinsame Spaß an Bugs, dämlichen Fähigkeiten, aber auch ultimativen Moves, die man sich gerne anschaut. Und ein bisschen Wut gehört natürlich auch dazu. Regt man sich nicht über den Kollegen, der einen gerade besiegt hat auf, dann fehlt einfach etwas.

Die simplen spielerischen Mechaniken der Anime-Games sind in diesem Punkt sogar ein großer Vorteil, da man die Spiele schneller lernen und verstehen kann, schneller als in komplexen Fighting-Games.

Ich hole mir die meisten Anime-Games nicht zum Release. Dafür ist mir der trashige Spaß tatsächlich zu teuer. Das Angenehme an solchen Games ist aber, dass sie oft sehr schnell im Angebot sind. Habt ihr Empfehlungen in dem Bereich? Dann schreibt es uns in die Kommentare. Ein Spiel, worauf ich mich aber sehr freue, ist das kommende Inazuma-Eleven-Spiel: Neues Spiel für Anime-Fans soll nach 8 Jahren Entwicklungszeit endlich starten, mit 30-stündiger Demo