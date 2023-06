Die 5 besten Anime-Games für PS4 und PS5

In großen Gebieten könnt ihr mit verschiedenen Kämpfern ikonische Orte erkunden, bekannte Figuren treffen und Side-Quest erledigen. Die Nebenaufgaben fangen den Humor der Serie dabei immer gut ein. Wer will nicht die Führerscheinprüfung von Goku und Piccolo spielen?

Mit Kombos und den Fähigkeiten der spielbaren Charaktere kämpft man in opulenten Schlachten. Die Fähigkeiten passen dabei perfekt zu den großen Gegner-Massen. Es fühlt sich einfach gut an, mit Gum-Gum-Attacken zig Gegner gleichzeitig zu erledigen.

Dabei gibt es verschiedene Maps und Missionen, die an die Story von One Piece angelehnt sind. Die Kampagne ist aber teilweise ein Was-Wäre-Wenn-Szenario und ist keine nachgespielte Geschichte des Mangas. Das Spiel konzentriert sich eher aufs stumpfe, aber spaßige Gameplay.

Was ist das für ein Spiel? One Piece Pirate Warrios 4 ist ein klassisches Warriors-Game von Omega Force. Mit verschiedenen Charakteren des One-Piece-Universums kloppt man sich durch hunderte Gegner-Massen.

Was heißt “Beste”? Um das Ranking zu erstellen, halten wir uns an die Seite Metacritic und deren Kritiker-Score. Der Wert ist eine Durchschnittswertung mehrerer Reviews von Journalisten und Gaming-Seiten.

