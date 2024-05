Der Erfolgs-Anime Solo Leveling hat ein eigenes Spiel, startet extrem erfolgreich

Solo Leveling Arise wurde vor einigen Tagen veröffentlicht und dominiert an vielen Orten die Shops. Der Entwickler ist sehr zufrieden.

Einer der großen Anime der letzten Saisons war die Serie Solo Leveling. Die Umsetzung der Vorlage hat zwar lediglich die ersten Kapitel des Quellen-Materials umgesetzt, bot aber einen soliden Einstieg in die Welt von Solo Leveling. Während Fans auf die zweite Staffel warten, hat der Entwickler Netmarble inzwischen ein Mobile-Game zur Serie veröffentlicht: Solo Leveling Arise.

Das Spiel hat sich innerhalb weniger Tage in den App-Stores von fast 80 Ländern auf Platz 1 gearbeitet.

Wie erfolgreich ist das Spiel? Solo Leveling Arise wurde offenbar sehnsüchtig erwartet. Denn Netmarble erklärte, dass das Spiel in insgesamt 79 Ländern den Platz 1 im Apple App Store erreicht hätte. Zusätzlich dazu habe man innerhalb weniger Tage auch 10 Millionen Downloads im Google Play Store erreicht. Das ist eine große Menge an potenziellen Spielerinnen und Spielern, die Solo Leveling Arise zumindest eine Chance geben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Worum geht’s in Solo Leveling Arise? Im Grunde spielt ihr in Solo Leveling Arise die Geschichte nach, die auch schon im Anime begonnen wurde. In einer Welt, in der Menschen mit besonderen Kräften ausgestattet sind, um Feinde aus erscheinenden Portalen zurückzudrängen, startet ihr als der „schwächste Jäger“, der nach einem verheerenden Ereignis eine starke Wandlung durchmacht. Ihr sammelt Verbündete, verbessert eure Fähigkeiten und Ausrüstung und macht im Grunde all die Dinge, die eben zu einem soliden RPG gehören – aber eben im optisch angenehmen Anime-Stil der Serie.

Gibt es Pay2Win? Wie viele andere Mobile-Games, gerade im Anime-Bereich, setzt auch Solo Leveling Arise auf verschiedene Gacha-Mechaniken, in die man jede Menge Geld stecken kann, um etwa die besten Hunter zu bekommen. Daher sollte man das Spiel mit Vorsicht genießen, wenn man von sich selbst weiß, für solche Mechaniken anfällig zu sein. Denn wer will, kann Hunderte oder Tausende Euro ins Spiel investieren – so wie bei fast allen anderen Gacha-Games da draußen.

Wer dagegen allerdings gewappnet ist, bekommt mit Solo Leveling Arise eine solide Mobile-Game-Umsetzung, die zumindest für einige Stunden gut unterhalten dürfte. Der Erfolg scheint dem Spiel auf jeden Fall recht zu geben. Wenn ihr mehr spannende Anime-Hits aus dem Jahr 2024 wollt, haben wir hier alle großen Anime-Releases aus 2024.

Ob Solo Leveling Arise auch langfristig Erfolg haben wird oder einen großen Teil seiner Spieler nach wenigen Wochen verliert – wie es bei Gacha-Games häufiger der Fall ist – wird wohl erst die Zukunft zeigen.

Habt ihr schonmal in Solo Leveling Arise reingeschaut? Oder könnt ihr mit solchen Spielen gar nichts anfangen?