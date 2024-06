Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Welche Editionen gibt es? Black Myth: Wukong wird sowohl in digitaler als auch in physischer Form erscheinen.

Ein Rugpull ist eine Betrugs-Masche, die vor allem aus der Krypto-Industrie bekannt ist. Xbox-Spieler fühlen sich von der plötzlichen Abwesenheit ihrer Version also hinters Licht geführt. Aufgeschoben soll in diesem Fall aber glücklicherweise nicht aufgehoben bedeuten:

Was ist mit der Xbox-Version? Das Action-RPG wird am 20. August 2024 für PS5, Steam und Epic erscheinen. Die Xbox-Version, welche in vorherigen Trailern mit aufgeführt worden war, fehlt jedoch auffällig. Auf Reddit sagt ein enttäuschter Spieler: Ich verfolge dieses Spiel seit Jahren und das fühlt sich an wie ein gigantischer Rugpull.

