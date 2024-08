Ein neues Spiel auf Steam kommt von den Machern von The First Descendant, wird ein brutales Soulslike im Mittelalter

Das Team von Nexon ist nicht nur als Entwickler, sondern auch als Publisher tätig. Neben The First Descendant kümmert sich das Studio aktuell um die Veröffentlichung von The First Berserker: Khazan auf Steam. Dieses Mal haben wir es nicht mit einem Shooter, sondern mit einem brutalen Soulslike zu tun.

Was ist The First Berserker: Khazan? Obwohl der Name ähnlich aufgebaut ist wie der aktuelle Hit von Nexon, kommt das Spiel vom Entwickler Neople. In dem Titel schlüpfen wir in die Rolle von Khazan, einem ehemaligen General.

Khazan und sein Freund Ozma, der mächtigste Magier aller Zeiten, besiegen den Drachen Hismar. Die beiden werden nach ihrem Sieg als Volkshelden verehrt.

Der Kaiser wird neidisch auf die beiden und klagt sie wegen Hochverrats an. Ozma wird getötet, Khazan dagegen in die eisigen Berge verbannt.

Khazan begibt sich deshalb auf einen Rachefeldzug, um seine Feinde zu erledigen.

Wie in einem Rollenspiel üblich, können wir Khazan mit unterschiedlichen Ausrüstungsgegenständen ausstatten. Die Items haben dabei verschiedene Boni, die den Protagonisten stärken. Es wird zudem mehrere Waffenarten und Charakterfertigkeiten geben.

Das Gameplay ist dabei ein typisches Soulslike. Wir treffen auf bockschwere Gegner und Bosse, deren Taktiken wir kennen müssen. So können wir im richtigen Moment die Angriffe parieren oder ausweichen.

Im folgenden Trailer stellen die Entwickler die Story zu The First Berserker: Khazan genauer vor:

Alles Wissenswerte zum Release von The First Berserker: Khazan

Wann erscheint der Titel? Der Publisher und das Entwickler-Team geben einen Release für 2025 an. Eine weitere Eingrenzung wird wohl in den kommenden Monaten erfolgen.

Für welche Plattformen kommt das Spiel? The First Berserker: Khazan wird für PC via Steam, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Gibt es eine deutsche Sprachausgabe? Leider wird The First Berserker: Khazan keine deutsche Sprachausgabe besitzen, sondern nur deutsche Texte und Untertitel. Stattdessen können sich Spieler zwischen der englischen, japanischen, chinesischen oder koreanischen Sprachausgabe entscheiden.

Wie sieht das Gameplay aus? In einem weiteren YouTube-Video zum Spiel zeigen die Verantwortlichen 15 Minuten Gameplay. Darin sehen wir den Anfang, nachdem Khazan in die schneebedeckten Berge verbannt wurde. Khazan kämpft zunächst gegen einige Wachen, bevor er auf ein Yeti-ähnliches Wesen trifft.

Was beim Gameplay auffällt: Die Entwickler haben nicht mit Blut gespart. Nach den Treffern und gerade im Intro ist so viel roter Lebenssaft zu sehen, dass wir uns fragen, wie der Held ohne eine Blutspende überhaupt so weit kommen konnte.

Neben The First Beserker: Khazan hat Nexon noch drei weitere Spiele in petto, die im Westen erscheinen sollen. Durch die neuen Titel erlebt der Publisher und Entwickler einen großen Aufschwung, was sich in den Geschäftszahlen des 2. Quartals 2024 bemerkbar macht: MMO-Firma hinter First Descendant verdient mehr Geld als je zuvor – Entwickelt 4 neue Spiele, die in den Westen kommen sollen