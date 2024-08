MMO-Firma hinter First Descendant verdient mehr Geld als je zuvor – Kündigt 4 neue Spiele an, die in den Westen kommen sollen

Der koreanische Gaming-Riese Nexon erlebt einen Aufschwung durch neue Spiele. Die Geschäftszahlen im 2. Quartal 2024 sehen exzellent aus und für die Zukunft freut man sich schon: Denn der aktuelle Steam-Hit The First Descendant wird erst im 3. Quartal voll einschlagen. In der Pipelinde finden sich 8 neue Spiele – 4 davon sollen auch zu uns in den Westen kommen.

Wie sehen die Zahlen für Nexon aus? Die Zahlen wirken im 2. Quartal 2024 exzellent (via irpocket) :

Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 30 % gestiegen

Das übertrifft sogar noch die Erwartungen des Unternehmens

Auch in der Zukunft soll es mit Nexon bergauf gehen.

The First Descendant ist ein “weltweiter Erfolg”

Was ist mit The First Descedant? Das ist wohl das wichtigste neue Spiel aus Sicht von uns Europäern. The First Descendant ist eine neue Marke für Nexon, die allerdings erst am 2.7. an den Start ging. Die Einnahmen von The First Descendant zählen also noch nicht in die jetzt ohnehin schon starken Zahlen mit rein, sondern werden erst im 3. Quartal ihren Niederschlag finden.

Man betont aber, dass The First Descendant ein „weltweiter Erfolg“ ist und geht davon aus, dass man sich im 3. Quartal 2024 dann über weiteres Wachstum freut.

Mobile-Variante des riesigen MMORPGs verdoppelt Umsatz von Nexon in China

Das sind die aktuellen Antreiber: Nexon hat mit 3 Spiele-Reihen ein Wachstum von 57 % im Vergleich zum Vorjahr erzielt:

Dungeon & Fighter – das größte MMORPG der Welt auf dem PC, hat jetzt eine Mobile-Version in China erhalten und verdient damit extrem viel Geld

MapleStory – das Uralt-MMORPG erlebt einen Aufschwung

FC – der Fußball-Manager läuft ebenfalls erfolgreich

Im Verhältnis der 3 Spiele laufen Dungeon & Fighter Mobile und FC Online so stark, dass es andere Schwächen ausgleicht, etwa im Bereich Dungeon & Fighter auf dem PC.

Nach Regionen aufgeteilt überschattet der Erfolg von Dungeon&Fighter Mobile in China alle anderen Bereiche. In China hat sich der Umsatz von Nexon innerhalb eines Quartals verdoppelt. In Südkorea und im Westen ist der Umsatz leicht zurückgegangen, in Japan fast gleichgeblieben.

Für die nächsten Quartale rechnet Nexon weiterhin mit einem starken Wachstum:

In China vor allem durch Dungeon & Fighter Mobile

In Japan, Nordamerika, Europa und dem Rest der Welt durch „The First Descendant“

In Nordamerika und Europa geht man von einer Verdopplung des Umsatzes im Jahr 2024 gegenüber 2023 aus.

Nexon setzt für den Westen auf PC und Konsolen – und auf Action

Was ist für die Zukunft geplant? In den kommenden Jahren hat man 8 Spiele geplant, von denen noch keins ein tatsächliches Launch-Datum aufweisen kann. 3 der Spiele wie Mabinogi Mobile, Supervive oder Overkill sind nur für den asiatischen Markt geplant. Über MapleStory N ist noch so wenig bekannt, dass man hier gar keine Auskunft geben kann. Es wird wohl auf Blockchain setzen.

4 Spiele sollen aber auch in den Westen kommen:

The First Berserker: Khazan – Ein Hardcore-Action-RPG für PC und Konsolen, im selben Spiele-Universum wie Dungeon & Fighter

ARC Raiders, ein PvP Extraction-Shooter für PC und Konsolen

Nakwon_ Last Paradise – Ein Extraktion-Survival-Spiel für den PC

Vindictus : Definy Fate : Hier steht das Genre noch, es soll in der Welt von Vindictus spielen und für den PC und die Konsolen erscheinen

Mit “Konsolen” hat’s Südkorea nicht so – Südkorea ist ein reiner PC- und Mobile-Markt. In der Regel sind, wenn Südkoreaner von Konsolen reden, damit PS5 und Xbox gemeint.

In letzter Zeit scheint Nexon vor allem gute Neuigkeiten zu schreiben und auf Erfolgskurs zu sein. Das war nicht immer so. Erst im Februar 2024 berichteten wir über einen handfesten Betrugsskandal, der das Flagschiff-MMORPG von Nexon, MapleStory, traf: MMORPG belügt seine Spieler 10 Jahre lang beim Loot: Die reichen nun eine Sammelklage ein