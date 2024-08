Dark Souls mit Tanzeinlagen – Neues Spiel auf Steam lässt euch mit brasilianischer Kampfkunst Bosse verprügeln

Kleine Indie-Soulslikes gibt es auf Steam wie Sand am Meer, doch das Action-RPG Deathbound fällt durch eine Besonderheit auf: Es bietet einen Kampfstil, den wir so aus anderen Genre-Vertretern bislang nicht kennen.

Was ist das für ein Spiel? Deathbound ist ein Action-RPG des brasilianischen Entwicklers Trialforge Studio, das euch in eine brutale Welt von Ziêminal führt – einer Welt, in der Vergangenheit und Zukunft buchstäblich aufeinandertreffen.

Im Kern des Spiels stehen erbarmungslose Kämpfe, in denen ihr nahtlos zwischen verschiedenen Kämpfern mit besonderen Fähigkeiten wechseln könnt. Diese Krieger rekrutiert ihr aus den Reihen besiegter Gegner, deren Essenzen ihr absorbiert habt.

Deathbound ist am 8. August 2024 für PC auf Steam, im Epic Games Store und GOG sowie für die Konsolen PS5 und Xbox Series X|S erschienen. Den offiziellen Release-Trailer zeigen wir euch hier:

Wie kommt Deathbound bei den Spielern an? Stand 9. August 2024 besitzt das Spiel auf Steam lediglich 18 Rezensionen, von denen 66 Prozent positiv sind. Auch der auf YouTube veröffentlichte Release-Trailer hat keine großen Wellen geschlagen – nach fast 24 Stunden befindet er sich bei gerade einmal 74 Likes.

Einige Steam-Spieler kritisieren steife Animationen und unzuverlässige Charakter-Hitboxen, wobei das Ausmaß bei nur vier negativen Bewertungen insgesamt schwer einzuschätzen ist. Andere loben das Spiel für sein flüssiges Gameplay, einzigartige Designs und die Story.

Für Freude sorgt zudem die Existenz eines Charakters, der Capoeira beherrscht – ein in Brasilien entstandener Mix aus Kampfkunst und Tanz. So schreibt ein Nutzer auf YouTube: „Da bin ich und probiere ein Soulsgame aus (nicht mein Stil), nur weil es Capoeira hat“ Ein anderer ergänzt: „Das ist wirklich cool. Capoeira in Soulslike zu haben! GEIL!“

