Vergesst die Mimic Tear in Elden Ring: Es gibt eine andere Geisterasche, die ihr unbedingt ausprobieren solltet

In einem neuen Video analysiert er die neuste Folge zu House of the Dragon und beschäftigt sich unter anderem mit der Schlacht zwischen den Brackens und den Blackwoods.

Dungeonborne erinnert an Escape from Tarkov, aber mit Goblins und Skeletten

In Oxygen Not Included herrschen die Gesetze der Physik

Nerdkultur: House of the Dragon Analyse: Staffel 2 Folge 3

Nerdkultur: House of the Dragon Analyse: Staffel 2 Folge 3

Viele Spieler schreiben, dass sie oft an diesem Gegner gestorben wären. Ihn endlich als Helfer im Kampf zu nutzen, fühlt sich gut an.

Was halten andere Spieler davon? Diese Geisterasche kennen nicht alle Spieler – auch weil sie etwas versteckt in den Dunkellichtkatakomben im DLC zu finden ist. Jene, die sie ausprobiert haben, sind jedoch angetan:

Dabei sieht der kleine Wicht mit der Kanone zuerst harmlos aus. Spieler, die in den Katakomben von Elden Ring unterwegs waren, kennen ihn aber als Standard-Gegner und wissen: Dieser Gegner kann einen ganz schön in Schwierigkeiten bringen.

Mit dem DLC Shadow of the Erdtree sind neue Geisteraschen ins Spiel gekommen. Eine davon habt ihr vielleicht übersehen oder mitgenommen, ohne sie jemals zu benutzen. Die Community findet aber: Gebt der Asche eine Chance, es lohnt sich.

Was sind Geisteraschen? Zur Auffrischung: Geisteraschen sind optionale Hilfen in Form von NPCs , die ihr in den Bosskämpfen und teils auch in der Open World rufen könnt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to