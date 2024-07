„Warum tut FromSoftware das?“: Fans von Elden Ring beschweren sich über die nutzloseste Waffe im ganzen Spiel

Chained Together ist einer der geistigen Nachfolger von Only Up, bei dem ihr mit euren Freunden zusammen gekettet aus der Hölle klettern sollt.

Schaut euch hier den epischen Release-Trailer zu Elden Ring an und was euch in der Story erwartet

Alles, was ihr zu dem Multiplayer in Elden Ring wissen müsst

Elden Ring zeigt ersten Trailer zum neuen DLC „Shadow of the Erdtree“

Elden Ring zeigt den DLC “Shadow of the Erdtree” im Story-Trailer

Die Rede ist vom Caria-Zauberschwert. Ihr findet es in Schloss Ensis in einer Truhe. Die Waffe ist nicht sonderlich schwierig zu bekommen, weshalb wohl viele Spieler sie nicht nur entdeckt, sondern auch ausprobiert haben.

Um welche Waffe geht es? Unter den über 100 neuen Waffen im DLC Shadow of the Erdtree gibt es einige, die überraschend stark sind. Entscheidet ihr euch etwa für die Parfümflaschen oder die neuen Stoßschilde , könnt ihr euch die Bosskämpfe deutlich erleichtern.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to