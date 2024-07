„Die stärksten Waffen im Spiel“: Spieler in Elden Ring können nicht fassen, wie gut ihre neue Lieblingswaffe ist

Die Stoßschilde sind also nicht für jeden Spielertyp die richtige Wahl. Wer agil sein möchte und den Angriffen der Gegner lieber durch geschickte Rollen ausweichen will, anstatt sie zu blocken, findet in Elden Ring bessere Waffen.

Auch SecXy94 schließt sich dem unter dem Reddit-Post an und findet: „Ich könnte das Spiel so nicht spielen. Ich würde mich zu Tode langweilen.“

Dazu zeigt er einen Clip, in dem er gegen verschiedene Bosse aus der Erweiterung kämpft. Aus Spoiler-Gründen verlinken wir das Video an dieser Stelle nicht, folgt bei Interesse diesem Link zu Reddit .

Was sagen die Spieler? Der User DamnHare spricht in einem Reddit-Post vielen anderen aus der Seele, wenn er schreibt:

Schaut euch hier den epischen Release-Trailer zu Elden Ring an und was euch in der Story erwartet

Alles, was ihr zu dem Multiplayer in Elden Ring wissen müsst

Elden Ring zeigt ersten Trailer zum neuen DLC „Shadow of the Erdtree“

Elden Ring zeigt den DLC “Shadow of the Erdtree” im Story-Trailer

Um welche Waffe geht es? Über 100 neue Waffen hat der DLC Shadow of the Erdtree dem Hauptspiel Elden Ring hinzugefügt. Je nach Spielstil ist für jeden Geschmack etwas dabei. Einige der coolsten neuen Waffen könnt ihr schon zu Anfang finden , noch bevor ihr überhaupt einen der knackigen Bosse gelegt habt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to