„Ein Nerf ist unvermeidlich“: Mit einer neuen Waffe in Elden Ring wird sogar der Endboss lächerlich einfach

Die vielen neuen Waffen im DLC von Elden Ring sind teils richtig stark. Eine davon hilft gegen die schwierigen Bosse sogar so gut, dass Spieler sich sicher sind: Diese Waffe bekommt bald einen Nerf.

Um welche Waffe geht es? Unter den über 100 neuen Waffen im DLC Shadow of the Erdtree gibt es auch eine Handvoll Schilde. Neben kleinen Schilden oder Großschilden gibt es auch Stoßschilde.

Zwei Stück davon sind im Spiel. Der Duellantenschild und der Carianische Stoßschild. Besonders letzterer hat die Aufmerksamkeit der Spieler erregt. Das Besondere an der Waffe: Sie ist eben nicht nur ein Mittel, um sich zu verteidigen. Während ihr euch hinter dem Schild versteckt und so die Angriffe der Gegner blockt, könnt ihr gleichzeitig auch noch angreifen – mit demselben Schild.

Nutzt ihr es mit einem guten Build und wertet den Stoßschild auf die höchste Stufe auf, teilt ihr hohen Schaden aus, während ihr gleichzeitig gut geschützt seid.

Voraussetzung ist natürlich ein hohes Level an Ausdauer und gute Ausdauer-Regeneration, was etwa mit der Grünen Bruchkristallträne erreicht werden kann. Stellt ihr euch damit den knallharten Bossen, sehen die gleich gar nicht mehr so furchteinflößend aus.

Die Waffe ist stark – aber wie lange noch?

Wie kämpft ihr damit? In den Kämpfen reicht es, den Schild zweihändig zu halten, gleichzeitig zu blocken und leichte Angriffe zu spammen. Die Attacken der Gegner kommen nicht durch, sie nehmen selbst aber Schaden.

Das funktioniert bei normalen Feinden in der offenen Spielwelt genauso wie bei Bossen. Sogar der Endboss knickt bei dieser Methode ein. Der User @DrDecomposing zeigt auf X.com seinen Kampf gegen den finalen Gegner des DLCs, bei dem er den Carianischen Stoßschild benutzt. Noch dazu spielt er nicht mit einem Gamepad, sondern mit einem Saxofon – das nur nebenbei bemerkt.

Auch der User @pirochanbazai zeigt auf X.com sein Duell gegen Rellana, zu der ihr auf MeinMMO einen eigenen Guide findet. Mithilfe des Stoßschildes ist der Kampf kein Problem mehr.

Bleibt die Waffe so stark? Fraglich ist, ob FromSoftware die Waffe so stark belässt. Spieler wie @pirochanbazai glauben nicht daran. „Ein Nerf ist unvermeidlich“, schreibt der User auf X.com.

Er glaubt sogar, dass die Schilde im Moment noch fehlerhaft seien und die gegnerischen Angriffe zu wenig Ausdauer fressen würden. Es kann also sein, dass FromSoftware in den kommenden Updates einschreitet und die Schilde nerft.

Ob ihr euch das Leben in Elden Ring mit so einer Waffe leichter machen wollt, liegt natürlich bei euch. Den Endboss von Shadow of the Erdtree könnt ihr auf viele verschiedene Arten besiegen. Ein Spieler besiegte ihn, indem er weder ausrollte noch blockte – wie er das geschafft hat, könnt ihr auf MeinMMO nachlesen.