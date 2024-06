Die tödlichste Waffe im DLC von Elden Ring ist eine Flasche Parfüm, besiegt den Endboss in 13 Sekunden

Nerdkultur: House of the Dragon Staffel 2, Folge 1: Analyse

FromSoftware hat allerdings bereits Balance-Patches angekündigt. Es kann also sein, dass die tödliche Parfümflasche eine Anpassung erhält und dann nicht mehr ganz so stark ist. Der letzte Patch machte das Spiel hingegen leichter – wohl auch, weil zahlreiche User-Reviews unzufrieden waren.

Kombiniert sorgt das dafür, dass die Bosse der Erweiterung innerhalb von Sekunden das Zeitliche segnen. Selbst der finale Gegner von Shadow of the Erdtree hält gegen den Build nur etwa 13 Sekunden aus.

Die kombiniert er mit der Kriegsasche „Rollende Funken“. Die sorgt dafür, dass die Explosionen aus der Flasche in einer Linie vor der Spielfigur abgefeuert werden und so die Reichweite deutlich erhöht wird.

Warum ist die Waffe so stark? Insgesamt gibt es fünf verschiedene Parfümflaschen im DLC zu finden. Für den Build, den der YouTuber in einem Video zeigt, nutzt er die Blitzparfümflasche.

Aber das harmlose Aussehen der kleinen Flaschen soll nicht täuschen. Wie der Content-Creator SYROBE in einem Video auf YouTube zeigt, haben es die Flaschen in sich.

Um welche Waffe geht es? Shadow of the Erdtree hat Elden Ring viele neue Waffen hinzugefügt. Eine vollständige Auslistung findet ihr auf MeinMMO.

