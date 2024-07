Elden Ring DLC: Alle Talismane und ihre Fundorte in der Übersicht

Der DLC von Elden Ring bringt neben neuen Waffen auch neue Talismane mit, die ihr finden könnt. Wir zeigen euch in unserer Übersicht alle Talismane mitsamt ihren Fundorten in der Übersicht.

Wie viele Talismane bringt der DLC? In Shadow of the Erdtree könnt ihr bis zu 39 neue Talismane finden und anlegen. Einige von ihnen sind bessere Varianten aus dem Grundspiel, während ein Großteil davon neue Exemplare mit neuen Effekten darstellen.

In unserer Liste findet ihr alle Talismane aus dem DLC mitsamt ihren Fundorten in der Übersicht. Wir sortieren sie nach ihrem Fundort aus dem jeweiligen Gebiet, damit ihr diese schneller an einem Stück abstauben könnt. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr schnell zwischen den einzelnen Gebieten springen:

Alle Talismane auf der Grabfeld-Ebene

Name des Talismans Effekt Fundort Klinge der Gnade Erhöht eure Angriffskraft um 20 % für 20 Sekunden nach jedem kritischen Treffer. Findet ihr in den Versengten Ruinen auf dem Turm in einer Truhe. Leidtalisman Erhöht eure Resistenz gegen das euch zuletzt zugefügte Leiden. Findet ihr nordöstlich vom Ort „Verlassenes leidendes Dorf“ auf einer hölzernen Plattform. Erbe der fremden Gottheit Erhöht eure Arkanenergie um 5 Punkte. Findet ihr auf Stadt Weitblick am höchsten Punkt in einer Truhe. Gesgneter blauer Tautalisman Regeneriert langsam FP. (0.5 FP pro Sekunde) Findet ihr in der Kirche der Segnung vor der Statue von Marika. Kreuzzug-Insignie Erhöht eure Angriffskraft um 15 % für 20 Sekunden nach jedem besiegten Gegner. Besiegt Feuerritter Queelign in Belurat. Horntalisman der Immunität +2 Erhöht eure Immunität um 180 Punkte. Besiegt den Baumgeist im giftigen Sumpf von Belurat. Getrockneter Blumenstrauß Erhöht eure Angriffskraft um 15 % für 20 Sekunden nachdem eure Geisterasche gestorben ist. Von Miquellas Kreuz in Belurat geht ihr rechts die Türe raus und sofort nach links. In der Truhe befindet sich der Talisman. Zornige göttliche Bestie Verstärkt die Wirkung von Stürmen um 10 %. Tauscht das Echo des tanzenden Löwen bei der Fingerleserin in der Tafel der Gnade ein. Zauberdrachentalisman +3 Erhöht die Resistenz gegen Magieschaden bis ans Äußerste. (22 %) Von der Vorderseite des Schlosses haltet ihr euch links und begebt euch unter die Brücke. Folgt dem Weg an den Fledermäusen vorbei, bis ihr über einen Spalt zu einem neuen Raum findet. In diesem befindet sich der Talisman. Rellanas Kamee Verbessert Angriffe um 15 %, die ausgeführt werden, nachdem die Haltung eine Zeit lang nicht geändert wurde. Von „Kontrollpunkt von Schloss Ensis“ folgt ihr dem Weg ins Schloss, bis ihr Moonrithyll trefft. Besiegt diesen und folgt dem Weg weiter ins Innere der Kirche. Auf dem Altar befindet sich der Talisman. Purpurbernstein-Medaillon +3 Erhöht die maximalen LP bis ans Äußerste. (10 %) Besiegt den Dungeon-Boss „Todesritter“ in den Nebelriss-Katakomben. Zweiköpfiger Schildkrötentalisman Erhöht die Ausdauerregeneration deutlich. (22,2 %) Folgt vom Ort der Gnade „Höhle an der Ellac“ dem Weg in nordwestlicher Richtung. Am Ende angekommen müsst ihr nur noch durch den Wasserfall schreiten, um den Talisman zu ergattern.

Alle Talismane auf Scadu Altus

Name der Talismane Effekt Fundort Grünspan-Diskus Erhöht die Verteidigung bei höherem Ausrüstungsgewicht. Benutzt das Portal nordwestlich vom Ort der Gnade „Kreuz an der Hochstraße“. In den Ruinen von Rauh begebt ihr euch in nordöstliche Richtung, um den Talisman vor einer Statue einzusammeln. Segelnder Durchschuss-Talisman Erhöht die Schussweite von Bögen um 50 % und verstärkt eure Angriffskraft von Pfeilen und Bolzen um 8 %. Befindet sich auf der Nebelriss-Festung auf dem Gebäude, indem sich Ritter Garrew befindet. Haltet euch links und nehmt die Treppen hoch. Nachdem ihr zwei Leitern hochgestiegen seid, findet ihr den Talisman in einer Truhe. Schmiedetalisman Verbessert Waffen-Wurfangriffe um 10 %. Findet ihr in der Ruinierten Sternfallschmiede. Zerschmetterter Steintalisman Verstärkt die Wirkung von Tritt- und Stampftalenten um 10 %. Findet ihr nordöstlich in den Ruinen von Moorth in einem zerstörten Gebäude auf dem Dach. Flammendrachentalisman +3 Erhöht die Resistenz gegen Feuerschaden bis ans Äußerste. (22 %) Findet ihr in der Festung des Tadels im Raum der Käfige. Haltet euch links und steigt über die Käfige, bis ihr eine Truhe entdeckt. In dieser findet ihr den Talisman. Talisman der Furcht Verstärkt die Wirkung von Magma um 14 %. Befindet sich an einer Leiche in der Hütte des Ältesten südlich von der Festung des Tadels. Schenkungstalisman des Herrn Verbessert das Gleichgewicht nach Verwendung einer Tränenflasche um 54 %. Vom Platz am Haupttor im Schattenbergfried haltet ihr euch links und folgt dem Weg weiter an den zwei Schwarzen Rittern entlang, bis ihr aus dem Raum raus seid. Auf dem Überweg springt ihr jetzt nach rechts runter zum kleinen Erdenbaum. Vor dem Baum befindet sich der Talisman. Zerfleischende Verflechtung Verbessert Sprintangriffe um 15 %. Besiegt den Hornherold gemeinsam mit Leda und erstattet ihr Bericht über den Erfolg. Um den NPC zu besiegen, müsst ihr das Rufsymbol von Leda im Schattenbergfried finden. Geht dazu den rechten Shortcut vom Platz am Haupttor entlang und dann die Treppen hoch. Am Ende der Treppen findet ihr die Symbole auf der rechten Seite. Blitzdrachentalisman +3 Erhöht die Resistenz gegen Blitzschaden bis ans Äußerste. (22 %) Im Schattenbergfried am Ort der Gnade „Lagerhaus, Erdgeschoss“ haltet ihr euch rechts. An den steinernen Büchern springt ihr nun hoch, bis ihr eine Etage höher seid. Von dort aus springt ihr jetzt in nordwestlicher Richtung wieder runter, um an einer Leiche den Talisman zu finden. Perldrachentalisman +3 Erhöht die Resistenz gegen nicht körperlichen Schaden bis ans Äußerste. (11 %) Im Schattenbergfried geht ihr vom „Lagerhaus, Erdgeschoss“ den Weg entlang, bis ihr zwei Etagen höher steigen könnt. In der zweiten Etage haltet ihr euch rechts und ignoriert den Feuerritter vor euch. Der Talisman befindet sich an einer riesigen Leiche.



WICHTIG: Die Leiche kommt erst an diesen Ort, wenn ihr den Drehmechanismus des Lagerhauses aktiviert habt. Vergeltende Verflechtung Verbessert Angriffe, die nach dem Abrollen oder einem Schritt zurück ausgeführt werden, um 17 %. Besiegt mit Leda den NPC „Ansbach“ im Lagerhaus, Erdgeschoss im Schattenbergfried. Die Rufsymbole befinden sich in einem Raum, nachdem ihr das erste Mal die Treppen genommen habt. Haltet euch rechts, um den Raum zu finden. Nach eurem Sieg müsst ihr Leda Bericht erstatten. Smaragdbernstein-Medaillon +3 Erhöht die maximale Ausdauer bis ans Äußerste um 17 %. Befindet sich in den Dunkellichtkatakomben. Erhellt die Katakomben mit Licht und folgt dem Weg weiter, bis ihr ein Geländer auf der rechten Seite seht. Springt drüber und folgt der Kante entlang, bis ihr an der kaputten Stelle runterspringen könnt. Vor euch müsste ein neuer Raum sein, indem sich eine Truhe befindet. Sie müsst ihr öffnen. Horntalisman der Tapferen +2 Erhöht die Robustheit erheblich. (180 Punkte) Im Kerker von Bonny folgt ihr dem Weg entlang, bis ihr in den Abwasserkanal gefunden habt. Folgt dem nördlichen Weg, an den Ratten vorbei, bis ihr eine Leiter findet. Geht diese hoch und sammelt den Talisman an einer Leiche ein. Geliebter Sternenstaub Verkürzt die Wirkungsdauer für Zauberei und Anrufungen bis ans Äußerste, erhöht dafür erlittenen Schaden um 30 %. Lasst die erste Glocke für Ymir ertönen und besucht diesen dann in der Kathedrale von Manus Metyr. Er wird euch den Talisman überreichen. Goldener Zopf Erhöht die Resistenz gegen Heiligschaden bis ans Äußerste. (22 %) Findet ihr südöstlich im Schaman-Dorf an einer Leiche, die sich in einem Baum befindet. Himmelssamentalisman +1 Verstärkt die FP-Regenation von Flaschen mit Himmelstränen deutlich. (30 %) Lasst die erste Glocke für Ymir in den Fingerruinen von Dheo ertönen. Ihr bekommt den Talisman danach. Scharfschützentalisman Verbessert die Angriffskraft gezielter Schüsse um 12 %. Findet ihr in der Hütte des Albinaurics nachdem ihr Kommandant Gaius besiegt habt.

Alle Talismane im Himmelblauen Ufer

Name der Talismane Effekt Fundort Purpursamentalisman +1 Verstärkt die LP-Regeneration von Flaschen mit Purpurstränen deutlich. (30 %) St. Trinas Lächeln Erhöht die Angriffskraft, wenn in der Nähe Schlaf ausgelöst wird. Horntalisman der Klarheit +2 Erhöht den Fokus erheblich. (180 Punkte)

Alle Talismane aus den Ruinen von Rauh

Name der Talismane Effekt Fundort Perlenschildtalisman Erhöht alle nicht körperlichen Schadensresistenzen beim Abwehren um 20 %. Findet ihr nordwestlich vom Ort der Gnade „Fuß der uralten Ruinen“ in einem Soldaten-Camp. Zweihandschwerttalisman Erhöht Angriffe mit Zweihandwaffen um 15 %. Findet ihr in einer Kiste am höhsten Punkt in den Ruinen der Tempelstadt. Himmelsbernstein-Medaillon +3 Erhöht die maximalen FP bis ans Äußerste. (12,5 %) Besiegt den Todesritter-Endboss in den Katakomben am Skorpionfluss. Feiner Schmelztiegel-Federtalisman Verbessert Schritte zurück, erhöht aber den erlittenen Schaden um 15 %. Findet ihr in den ersten Ruinen von Rauh nordwestlich vom Ort der Gnade „Kleiner Viaduktturm“. Sucht einen großen Raum mit mehreren Wurzeln. Auf den Wurzeln befindet sich ein Leichnahm mit dem Talisman. Gesprenkelte Halskette +2 Erhöht erheblich die Robustheit, die Immunität und den Fokus um jeweils 100 Punkte. Befindet sich in einer Truhe auf der Spitze der zweiten Ruine die sich hinter dem Viadukt befindet. Nutzt dafür den Geistersprung mit eurem Ross und gelangt so von der Luftsäule an die Spitze der Ruine. Lauft die Treppen hoch und öffnet die Truhe. Um die Luftsäule zu aktivieren müsst ihr vom Ort der Gnade „Kirche der Knospe, Haupttor“ den nordöstlichen Weg einschlagen, bis ihr an einer Klippe das Siegel des Geistersprungs brechen könnt. Talisman aller Schmelztiegel Gewährt die Effekte aller Schmelztiegel-Talismane, erhöht aber auch den erlittenen Schaden um 45 %. Vom Ort der Gnade „Uralte Ruinen von Rauh, West“ haltet ihr euch südwestlich auf und geht in die Ruine hinein. Nehmt den nächsten Fahrstuhl hoch. Oben angekommen haltet ihr euch links und springt an den Ruinenresten entlang immer tiefer nach unten. Am tiefsten Punkt angelangt folgt ihr den Weg südöstlich weiter bis ihr auf einer großen Plattform angkeommen seid. Sucht ein Loch in der Wand und folgt diesen weiter zu einem weiteren Loch der euch zu einer Truhe führt.

Alle Talismane aus dem Abgrundwald

Name der Talismane Effekt Fundort Frohlocken des Älteren Erhöht die Angriffskraft um 20 %, wenn in der Nähe Wahnsinn ausgelöst wird. Vom Ort der Gnade „Kirchenruinen“ folgt ihr dem Weg in nordwestlicher Richtung bis ihr einen der Wahnsinnigen findet. Ihr müsst diesen besiegen. Nutzt dafür einen Parierschild um seine Greifattacke zu kontern und ihn verwundbar zu machen. Habt ihr ihn besiegt, lässt er den Talisman fallen.

Das waren alle Talismane aus dem neuen DLC. Neben 39 Talismanen gibt es aber auch 101 neue Waffen, die ihr in den Schattenlanden finden könnt. Welche das sind und wo ihr sie finden könnt, zeigen wir euch in unserer großen Übersicht: Elden Ring DLC: Alle Waffen in der Übersicht mit Fundorten