Elden Ring: Melina finden und ihre Quest abschließen – Alle Schritte auf Deutsch

Achtung: Habt ihr vor der Schmiede der Riesen die Rasende Flamme in der Kanalisation von Leyndell empfangen, wird Melina nach dem Sieg über den Feuerriesen nicht auftauchen. Stattdessen erscheint sie erst am Ende des Spiels, solltet ihr euch für den Weg der Rasenden Flamme, eines der sechs Enden , entscheiden.

Erreicht ihr die Dritte Kirche von Marika in Limgrave, weist euch Melina darauf hin, dass es an diesem Ort Echos der Königin Marika gibt. Seid ihr daran interessiert, erzählt sie euch mehr dazu.

Rastet ihr am nächsten Checkpoint, könnt ihr abermals mit Melina sprechen. Dieses Mal spricht sie über sich selbst. Sie hätte keinen Zweck in dieser Welt, sucht aber danach.

Melina wird fortan an verschiedenen Punkten im Spiel für einen Dialog verfügbar sein. Manche dieser Sequenzen sind optional und geben euch in erster Linie mehr Informationen über die Welt von Elden Ring. Wir listen euch dennoch einige davon auf.

Bei eurem ersten Aufeinandertreffen erhaltet ihr von Melina euer Ross Sturmwind und ihr könnt fortan an den Orten der Gnade im Level aufsteigen. Sie sagt außerdem, dass sie ab nun eure Fingerjungfer ist. Das heißt nichts anderes, als dass sie euch von diesem Punkt an durch das Spiel begleitet.

Wo findet ihr Melina? Der NPC taucht in erster Linie an den Orten der Gnaden, den Checkpoints von Elden Ring, auf. Zum ersten Mal passiert das, sobald ihr am Ort der Gnade „Vor dem Tor“ rastet. Alternativ könnt ihr auch drei andere Gnaden entdecken und an der letzten rasten.

Sie ist stark an die Hauptquest gebunden, kann also schwer ignoriert werden. Damit ihr trotzdem alle Schritte ihrer Quest erlebt, haben wir im Folgenden eine Übersicht für euch.

