In Elden Ring bringen euch Ziegen einen total abgedrehten Skill bei, mit dem ihr alles plattwalzt

Wie kommt der Skill bei der Community an? Die Community von Elden Ring feiert den tödlichen Zeigen-Kugel-Skill. So wird er auf reddit als „Der wahrscheinlich witzigste Kriegsaschen-Skill“ bezeichnet.

Wo findet man den Skill? Wenn ihr die Kriegsasche für den Blitzbock finden wollt, müsst ihr einen Ort aufsuchen, an dem die namensgebenden Böcke herumlungern. Das ist auf dem Altus-Plateau, in der Nähe vom Wegpunkt „Grab des heiligen Helden“.

In einem Video des Kanals RageGamingVideos seht ihr die Todeskugel in Aktion und wo ihr sie findet.

Was ist das für ein Skills? In Elden Ring könnt ihr mit einer bestimmten Kriegsasche namens „Blitzbock“. Wenn ihr sie aktiviert, meckert euer Held kurz wie eine echt üble Ziege und dann beginnt ihr zu … rollen. Ihr kugelt wie eine Abrisskugel durch die Botanik.

