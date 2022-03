Elden Ring: Neuster Patch 1.03 erfüllt große Wünsche, aber ein wichtiger Fix fehlt

Patch 1.03 von Elden Ring bringt viele neue Features, Balancing-Anpassungen und sogar neue Quests. Aber der Fix, auf den auch wir sehnlich warten, fehlt. MeinMMO sagt euch mehr.

Was ist neu mit dem Patch? Heute, dem 17. März, kam mit Patch 1.03 der bisher größte Patch für Elden Ring seit Release. Die Liste der Anpassungen ist beachtlich:

Mehrere der besten Waffen aus unserer Tier-List wurden generft.

Bugs, die gerade Blutungs-Waffen schlechter machten als gedacht, wurden entfernt.

Die Karte wurde verbessert, und bereits entdeckte NPCs werden automatisch auf der Karte markiert.

Neue Charaktere und Quests kamen ins Spiel.

Bereits vorhandene Quests wurden erweitert.

Viele Zauber haben große Balancing-Anpassungen bekommen und wurden teils verbessert, teils generft.

Waffen-Upgrades sind einfacher und billiger, dank Änderungen bei den Schmiedesteinen.

Die unfassbar starke Imitatorträne macht weniger Schaden, hat im Gegenzug aber ein erweitertes Moveset.

Damit gibt Entwickler FromSoftware eine deutliche Antwort auf die heißdiskutierte Frage, ob ein Spiel wie Elden Ring überhaupt Nerfs braucht.

Doch was komplett fehlt, sind merkbare Verbesserungen bei der Performance, insbesondere für PC- und PS5-Spieler. Diese ist seit Release in Teilen so katastrophal, dass das Game kurz nach Release in den Steam-Bewertungen ordentlich abgestraft wurde.

Elden Ring läuft stellenweise so schlecht, dass es selbst einschreiten muss und den Spieler bestraft

Die Patch-Notes zu Update 1.03 versprechen ganz allgemein technische Optimierungen. Doch Spielern war schnell klar, dass hier nicht die wirklich großen Probleme mit der Performance gemeint sein könnten.

Seit Release haben insbesondere Spieler auf PC, PS4 und PS5 massive Probleme mit der Framerate, Stuttering und sogar mehreren Sekunden Komplettstillstand. Die Experten von Digital Foundry meinten deshalb schon zum Release, dass die PC-Performance von Elden Ring „einfach nicht gut genug“ sei:

Wie groß sind die Probleme? FromSoftware hatte dazu ein Statement abgegeben und Tipps geteilt, die Probleme konnten so aber nicht gelöst werden. Insbesondere in der Region Liurnia kommt es zu so massiven Performance-Einbrüchen, dass sogar das Spiel eingreifen muss.

Unsere Autoren und Redakteure etwa sehen regelmäßig den Hinweis, dass die Framerate so instabil ist, dass das Spiel eine Online-Verbindung nicht zulassen kann. Es zwingt die Spieler dann dazu, im Offline-Modus weiterzumachen. Aber auch so bleiben die Probleme bestehen.

Diesen Warnhinweis sehen manche PC-Spieler von Elden Ring auch nach dem neuesten Patch regelmäßig

Das Problem tritt zwar hauptsächlich in der Open World auf und beeinträchtigt das Gameplay in den Dungeons kaum bis gar nicht. Die Open World ist aber eines Kern-Features von Elden Ring. Dass sie fast einen Monat nach Release weiterhin so große Probleme bereitet, sollte den anfänglichen Ärger über die Performance aber in keinster Weise abschwächen.

Was sagt ihr zum neuesten Patch? Nervt es euch, dass die Performance immernoch Schwierigkeiten macht? Seid ihr happy mit den Neuerungen, Änderungen und Nerfs? Oder seid ihr unzufrieden mit FromSoftware und wie sie mit Elden Ring nach Release umgehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

