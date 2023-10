„Es sieht so schlecht aus“ – Neues Skin-Bundle „Gaias Rache“ in Valorant sorgt für Aufregung

Was sagen die Zuschauer? Die gespaltenen Meinungen setzen sich auch in den Kommentaren unter den TikTok-Videos der Streamerinnen und Streamer fort.

E-Sportler stehen vor großer Karriere in Valorant: Lesen auf Twitter, dass all ihre Mühen vergeblich waren

Was beinhaltet das neue Bundle? Die ursprüngliche „Valorant Gaia’s Vengeance“-Kollektion wurde im März 2022 veröffentlicht und erfreute sich von Anfang an großer Beliebtheit in der Valorant-Community. Die Designs der Skins weckten das Verlangen nach einer Fortsetzung, das sich nun erfüllt hat.

Insert

You are going to send email to