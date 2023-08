Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Dabei ist Valorant aktuell eigentlich am Drücker. Der Taktik-Shooter hat gerade spektakulär seinen Release in China hingelegt. Mit Tencent steht eine der mächtigen Gaming-Firmen der Welt hinter Riot Games und Valorant:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Spieler sagen, sie sind am Boden zerstört. All die harte Arbeit und die Entbehrungen waren umsonst. Es trifft sie besonders hart, weil sie keinen Einfluss auf die Entscheidung hatten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Daher werde The Guard 2024 nicht in der 1. Liga spielen und es werde auch kein anderes Team aufsteigen.

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Der Taktik-Shooter Valorant gilt eigentlich als das nächste große Game im E-Sport, aber jetzt gibt es einen gewaltigen Rückschlag. Das US-Team „The Guard“ gilt als Liebling der Fans. Sie haben sich 2023 den Aufstieg in die 1. Liga erspielt. Doch die Spieler des Teams haben am 29.8. zu ihrem Entsetzen durch Twitter erfahren, dass es mit dem Aufstieg nichts wird.

Insert

You are going to send email to