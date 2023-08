Gamer buhen Elon Musk bei Event aus, fürchten: Er könnte Valorant kaufen und so mies behandeln wie Twitter

Auf dem E-Sport Turnier Valorant Champions 2023 wurde Elon Musk im Publikum gesichtet. Als die Kamera auf den CEO von X fiel, brachte das Publikum zum Ausdruck, wie es über ihn denkt. Gamer äußern die Sorge davor, dass der reichte Mann der Welt nun Valorant kaufen und genauso behandeln könnte, wie Twitter.

Das ist die Ausgangslage:

Die Veranstaltung „Valorant Champions 2023“ hat viele Fans, Profi-Spieler und Prominente angezogen. Am letzten Tag, dem 26. August, wurde Elon Musik im Publikum gesichtet. Die Fans zeigten sich dabei allerdings überhaupt nicht begeistert und buhten den CEO von X, ehemals Twitter, aus.

Hier seht ihr ein Video zu der Champions Tour 2023:

„Bitte Elon-E-Sports!“

Wie reagierte das Publikum? Während Gameplay des Teams „Evil Geniuses“ gezeigt wird, schwenkt die Kamera kurz zu einem bekannten Gesicht: Elon Musk. In dem Clip auf Twitch sind die Buhrufe hörbar: „Bring Twitter zurück“, tönt es aus lautstark aus der Menge.

Hier seht ihr den Twitch-Clip auf dem Valorant Account:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Auch auf Reddit wurde der Clip aufgegriffen und kommentiert. In dem Subreddit r/LivestreamFail verzeichnet der Beitrag des Nutzers 5K337Lord vom 27. August bereits über 3.700 Upvotes und 500 Kommentare.

Das ist jetzt die Sorge der Gamer: Der Kommentar mit den meisten Zustimmungen in Form von über 2.000 Upvotes kommt von Bleeding_Irish. Dort schreibt der Nutzer: „Er wird Valorant kaufen und anfangen, Leute vom Eintritt [zu den Turnieren] auszuschließen.“ (via Reddit).

Der Nutzer Tokugawa23 antwortet darauf: „Ich dachte, er will die Blockier-Funktion entfernen. Wahrscheinlich wird er Valorant wohl in ‚X-Spiel‘ umbenennen.“ Auch dieser Kommentar erhält über 400 Upvotes.

Der Besuch von Elon Musk zog zudem die Aufmerksamkeit mehrerer Streamer auf sich. Auf YouTube gibt es einen Zusammenschnitt der Reaktionen in den Streams.

So sagte Disguised Toast lachend: „Oh, mein Gott! Sehr kontroverse Figur. Oh, nein, jetzt, nachdem er ausgebuht wurde, wird er nicht mehr in Valorant investieren. Wir haben es versaut.“

Der ehemalige Counter-Strike: Global Offensive-Profi Tarik, der die Live-Watch-Party mit Jeremy „Disguised Toast“ veranstaltete, antwortete: „Wir versuchen, Elon in den Stream zu bekommen. Aber er hat gesagt, er ist zu cool für uns. Bruder, bitte Elon-E-Sports!“

In den Kommentaren fragen sich ein paar Nutzer, welchen Helden Elon Musk wohl in Valorant spielt. Wer weiß, wie eine Äußerung von ihm dazu ankommen würde, nachdem sein Build in Elden Ring für Belustigung gesorgt hatte:

Der reichste Mensch der Welt zeigt seinen Build in Elden Ring – „Das würde mein 10-jähriger Cousin nutzen“