Twitch-Streamer verliert 1 Million Dollar mit E-Sport-Team, schiebt es auf den Markt – „Jeder verliert eine Menge Geld“

Der Streamer Disguised Toast macht mit seinem E-Sport-Team eine Million Dollar Verlust. Die Schuld dafür sieht er beim E-Sport selbst.

Um wen geht es?

Jeremy „Disguised Toast“ Wang ist ein Streamer und YouTuber.

Auf Twitch hat Wang 2,8 Millionen Follower und streamt vor durchschnittlich über 6.000 Zuschauern.

Auf Youtube erreichen seine Videos regelmäßig 500.000 Aufrufe bei 3,79 Millionen Abonnenten.

Auf Twitch zeigte Wang in den vergangenen 30 Tagen vor allem die Teamfight Tactics, League of Legends, Valorant und die „Just Chatting“-Kategorie

Wie läuft es im E-Sport für Disguised Toast? Im Januar 2023 gründete Wang ein eigenes E-Sport-Team, DSG, das in Riot Games Shooter Valorant antrat. Für das Team von Disguised Toast lief es allerdings nicht sonderlich gut und nach den ersten sieben Spielen stand das Team 0:7. Der Misserfolg hielt danach weiterhin an und das Team verlor mit einem Stand von 0:11 seinen Platz in der Valorant Champions Tour.

Im März 2023 rief Wang zusätzlich ein Frauen-Team in Valorant ins Leben, wofür er kritisiert wurde, weil das Team in erster Linie aus bekannten Content-Creatorinnen und nicht etablierten Profis bestand.

Als sich Ende Mai die nordamerikanischen LoL-Teams von ihren Academy-Lineups trennten, sah Wang eine Chance und stieg in der NA Challenger League des MOBAs ein (via Twitter). Kurze Zeit später erhielt er dann die Antwort von seinem Buchhalter, der ihm mitteilte, dass Disguised Toast auf dem Weg ist, eine Million Dollar Verlust zu machen – doppelt so viel, wie ursprünglich von ihm angenommen:

Er sagte mir, dass ich in diesem Jahr eine Million Dollar ausgeben werde, doppelt so viel wie erwartet. Er schickte mir diese Tabelle mit all den roten Zahlen, und ich stellte fest, dass der Abschnitt über die Einnahmen ausgeblendet war. Ich fragte ihn: ‘Warum haben Sie das ausgeblendet?’ Er sagte: ‘Nun, es ist nicht ausgeblendet, es ist einfach nichts da. Sie machen kein Geld’. Disguised Toast via YouTube

Wieso macht Disguised Toast Verlust? Den Grund, für die bescheidene finanzielle Lage sieht Wang in dem Markt selbst, konkret im E-Sport. Das fange damit an, dass Sponsoren Abstand vom E-Sport gewinnen wollen, weil die Teams in der Vergangenheit ihre Versprechen an die Geldgeber nicht einhielten, sagt Wang in einem Video auf YouTube.

Zu den nicht eingehaltenen Versprechen der Teams zählt Wang ausbleibende Triumphe in wichtigen Turnieren wie den Worlds sowie geringe Klickzahlen auf YouTube-Videos und ähnliches, die von den Teams produziert werden. Die Sponsoren machen laut Wang schlichtweg Minusgeschäfte und wollen die Szene verlassen, nachdem ihre aktuellen Verträge mit den Teams auslaufen.

Das Fehlen von Sponsoren führe gemäß des Streamers dazu, dass nicht sein Team, sondern alle Teams in Nordamerika in einer schlechten finanziellen Lage seien: „Wenn man sich irgendeine E-Sports-Organisation in Nordamerika anschaut, sind sie alle entweder pleite oder gehen pleite. Und ich meine wirklich alle“, sagt Wang und führt aus, „Glaubt mir, wenn ich sage, dass jeder eine Menge Geld verliert. Viele Leute werden entlassen, keine Organisation ist im Moment sicher.“

Was macht Disguised Toast, um den Verlust auszugleichen? In dem YouTube-Video, in dem Wang über seine finanzielle Situation seit des Einstiegs in den E-Sport spricht, teilt der Content-Creator obendrein mit, was er macht, um trotzdem Geld für das Team zu verdienen.

Er selbst nehme jetzt mehr Sponsoren für seine eigenen, nicht E-Sport bezogenen Videos an, denn jeder Sponsor ermögliche es ihm, einem Spieler einen weiteren Monat sein Gehalt zu zahlen. Dadurch habe er mehr Zeit, herauszufinden, wie er „das Ganze zum Laufen bringe.“

Außerdem arbeite er an Merchandise, den er anbieten könne. Organisationen wie Team Liquid und 100 Thieves zeigen, dass das ein funktionierendes Geschäftskonzept sein kann.

Disguised Toast ist allerdings nicht der einzige Content-Creator, der ein eigenes E-Sport-Team besitzt. Mit Elias Nerlich und seinem „Focus Clan“ sowie HandOfBloods Eintracht Spandau haben auch zwei deutsche Creator den Schritt gewagt.

Nach einem Jahr Eintracht Spandau ziehen wir Bilanz: Team von HandOfBlood ist ein riesiger Gewinn für deutsche LoL-Szene