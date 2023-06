LoL-Spieler streiken für ihre Rechte – Doch einer der bekanntesten und reichsten wird zum Verräter

In der amerikanischen E-Sports-Szene zu League of Legends gibt es gerade große Proteste. Riot Games hat zugestimmt, die Pflicht für Academy-Teams der Profi-Mannschaften zu streichen. Daraufhin protestierten die Spieler. Der Profi Yiliang „Doublelift“ Peng stellt jedoch klar: Er wird eher spielen, als die Liga ausfallen zu lassen.

Was ist das Problem?

Amerika ist seit Jahren nicht so erfolgreich in LoL, wie es viele gerne hätten. Das macht die Region unattraktiver, obwohl eine Teilnahme an der ersten Liga – der LCS – sehr teuer ist. Das Team CLG etwa will sich Ende 2023 komplett zurückziehen, während Team SoloMid darüber nachdenkt, die Region zu wechseln.

Ein Streitpunkt zwischen den Teams und Riot Games waren die Academy-Teams. Dort sollten neue Talente in der zweiten Liga ausgebildet werden, allerdings musste jede Mannschaft in der LCS bisher ein solches Team stellen. In Europa gibt es diese Pflicht nicht mehr, doch die meisten Teams haben von sich aus eine zweite Mannschaft wie SK Gaming Prime in Deutschland oder Vitality.Bee in Frankreich. Auch in Korea wurde diese Klausel schon vor längerem gestrichen.

Riot Games hat deshalb einem Antrag im Mai zugestimmt, die Pflicht aufzuheben, woraufhin 7 von 10 Teams den Rückzug aus der zweiten Liga erklärten und einige ihr Team sogar komplett auflösen wollen. Daran sollen über 70 Arbeitsplätze von Spielern und Coaches hängen (via Twitter).

Die LCS Player Association, die sich für die Rechte der Spieler einsetzt, rief zum Streik auf und die Profi-Spieler folgten. Der Start der Liga fiel erstmal aus.

Doch dann drohte Riot Games damit, die Sommer-Saison komplett ausfallen zu lassen und dann auch kein amerikanisches Team zur Weltmeisterschaft zuzulassen. Nun muss eine Lösung bis zum 15. Juni her.

In einem rund 20 Minuten langen Video hat sich jetzt der Profi Doublelift zu der Situation geäußert. Er startete seine Karriere 2011 beim Team CLG und ist auch heute noch – mit 29 Jahren – ein aktiver Spieler in der LCS. Über die Jahre hat er verschiedenste Höhen und Tiefen im E-Sport durchgemacht und soll nach Schätzungen einer der bestverdienenden LoL-Spieler überhaupt sein (via Esports.net).

„Academy-Teams waren eine dumme Idee“

Was sagt Doublelift zu der Situation? Er beginnt damit, dass er die grundsätzliche Idee der „erzwungenen“ Academy-Teams eine dumme Idee sei. Die Teams selbst wüssten, dass sie damit nichts verdienen. Sponsoren seien diese Teams egal und Fans würde man so auch nicht gewinnen. Deshalb würden viele Ausbildungsteams eher stiefmütterlich behandelt und eher als Ersatzmannschaft und nicht als Talentschmiede fungieren.

Das deckt sich auch mit einer Aussage der LCS Player Association, die sagt, dass Riot Games den Teams jedes Jahr 3 Millionen Dollar gibt, um finanziell besser aufgestellt zu sein. Doch nur wenige Mannschaften investieren dieses Geld tatsächlich in die Academy-Teams und die Talentförderung (via Twitter).

Die USA haben eher den Ruf, viel Geld für alte Spieler und ehemalige Helden zu bezahlen, die sich ihren „Karriereabend“ vergolden lassen wollen. Darum findet man in den stärksten Teams vor allem Spieler, die früher in Korea und Europa erfolgreich waren.

Allerdings ist Doublelift auch mit der neuen Idee von Riot Games für die zweite Liga nicht zufrieden. Die NA Challenger League bekommt neue Teams und ein neues Format sowie eine Beteiligung an den Zuschauereinnahmen. Doch das reiche nicht, um die zweite Liga interessant zu machen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Doublelift stimmte für den Streik, würde ihn aber für den Summer Split brechen

Wie steht Doublelift zum Streik? Beim Treffen der Spieler mit der LCS Player Association stimmte der Profi für den Streik, weil er es grundsätzlich befürwortet, dass es Talentförderung und eine zweite Liga gibt.

Er war sogar sehr überrascht, dass sich alle 50 Profis dem Streik angeschlossen haben.

Allerdings sagt er auch, dass er den Streik nicht auf Kosten des Summer Splits und der Fahrt zu den Worlds durchziehen würde:

Ich möchte betonen, dass es mir nicht egal ist, aber wenn es die Optionen sind, für die Academy-Teams zu kämpfen oder den Summer Split der LCS absagen zu lassen, dann lasse ich es [den Streik] bleiben.

Wie sieht er die Forderungen der LCSPA? Im weiteren Verlauf des Videos bespricht er die 5 Punkte, die die Player Association in ihrem Fragenkatalog an Riot Games geschickt hat. Allerdings ist er mit den meisten Forderungen nicht zufrieden. Er sagt, dass sie entweder unvernünftig oder nicht der richtige Weg seien, um alle an einen Tisch zu bekommen:

Eine Promotion wie in Valorant, bei der die schlechtesten Teams der LCS in eine Relegation gegen die besten Teams der zweiten Liga antreten müssten, fände er zwar großartig, aber Doublelift glaubt nicht, dass es genügend gute Profis in Amerika dafür gibt.

Auch die Forderungen nach Mindesteinnahmen und hohem Gehalt für die Spieler sieht der Profi kritisch. Er würde sich lieber stärkere Preisgelder wünschen, um das Team zu belohnen, das sich wirklich um die zweite Liga kümmert. Hohe Spielergehälter würden gleichzeitig hohe Erwartungen schüren.

Die Einführungen von Partnerschaften mit Affiliates begrüßt er.

Garantierte Spielerverträge für einen Aufstieg in die LCS, die im vierten Punkt gefordert werden, lehnt er ab.

Der letzten Forderung besagt, dass wenn in einem Team in der zweiten Liga 3 von 5 Spielern weiterhin zusammenarbeiten wollen, die Organisation sie aber nicht möchte, die Spieler stattdessen den Platz des Teams beanspruchen können, wenn sie es möchten. Das soll verhindern, dass sich Organisationen einfach ganzer Teams entledigen. Diesen Punkt sieht er eher neutral.

Doublelift bekommt Kritik, aber auch Zustimmung

Wie kommt die Meinung des Profis an? Einige bekannte Persönlichkeiten kritisieren Doublelift für das Video. Er würde damit die Forderungen der Player Association untergraben, die sich ja auch für ihn einsetze.

Kritik gibt es etwa von Christian „IWDominate“ Rivera, der selbst bis Ende 2022 ein Profi in der LCS war, und Michael „Veteran“ Archer, der bis Ende 2021 in der europäischen LEC spielte.

Allerdings verstehen gerade auf Twitter und YouTube viele die Entscheidung von Doublelift. Er wäre ein kompetitiver Spieler und bei ihm stehe die Liga an erster Stelle. Zudem habe er gute Chancen zu der Weltmeisterschaft zu fahren und das würde ihm verwehrt bleiben.

Der bekannte LoL-Streamer Tyler1 sieht sogar den gesamten Streikt kritisch: LoL: „Die stehlen nur Gehaltsschecks“ – Twitch-Streamer schimpft über den Streik der Profis.

Was sagt ihr zu dem Streikt und der Situation in Amerika? Schreibt es gerne in die Kommentare.