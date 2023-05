LoL geht gegen Spieler vor, die andere zu oft beleidigen – Sperrt sie aus dem wichtigsten Modus aus

League of Legends ist bekannt für eine schwierige Community. Zwar gibt es viele Report-Möglichkeiten und Strafen in Form von Banns und Chat-Restriktionen, doch Riot feilt immer wieder an Anpassungen, das Spiel freundlicher zu machen. In Zukunft sollen Trolle aus dem wichtigsten Modus entfernt werden.

Was will Riot ändern? Riot will in den nächsten Monaten eine neue Vorstufe des Banns in Ranked-Games einführen. Sollte ein Spieler im Ranked negativ auffallen, wird er für weitere Ranked-Matches gesperrt. Um die Sperre zu lösen, muss der Spieler in anderen Modi spielen, ohne negativ aufzufallen.

Beispiele für negatives Verhalten beschreibt Riot so:

AFK-Verhalten in mehreren Matches

Chatmissbrauch

Feeden und damit dem Gegner zuspielen

Sollte ein Spieler, der kein Ranked mehr spielen darf, auch in anderen Spielmodi negativ auffallen, bekommt er Banns und kann für eine bestimmte Zeit gar keine Modi mehr in League of Legends spielen. Diese Strafen sind zusätzlich zu anderen Strafen wie beispielsweise einer Chat-Restriktion.

Habt ihr Bock aufs LoL-Universum ohne andere Spieler? Hier ist der Trailer zum neuen Singleplayer-Game im LoL-Universum:

Vorherige Anpassungen zahlen sich aus

Was hat Riot in der Vergangenheit gegen toxische Spieler getan? Im selben Entwickler-Post zu Verhaltenssystemen spricht Riot auch über Erfolge der letzten Änderungen in diesem Bereich.

Folgende Beispiele nennt Riot für erfolgreiche Änderungen:

Automatisches Stummschalten: Der Chat erkennt störende Nachrichten und schaltet den Spieler automatisch für alle stumm.

Die Möglichkeit im Match selbst und auch nachträglich Leute für negatives Verhalten zu melden.

Eine bessere Textbewertung im Spiel, wodurch man gegen 15-mal mehr störende Texte vorgehen konnte als vorher.

Gruppenchat: ein eigener Chat im Spiel für gemeinsame Gruppen ohne dazugekommene Teammitglieder.

Zeit zwischen Verstoß und Strafe wurde verringert.

Alle Spieler, die ein Spiel verlassen oder nicht aktiv dran teilnehmen, erhalten jetzt eine Strafe.

Laut Riot feiern diese Anpassungen Erfolge und sorgen für eine deutliche Abnahme störender Verhaltensweisen.