LoL: „Die stehlen nur Gehaltsschecks“ – Twitch-Streamer schimpft über den Streik der Profis

Derweil will Riot auch im Spiel selbst ein Problem weiter angreifen, und zwar die Toxizität. Dafür will Riot bestimmte Spieler aus dem wichtigsten Modus aussperren.

Die Streiks sieht er als sinnlos an, da nichts Förderliches aus der NACL komme und die Spieler sowieso nicht aufsteigen würden. Er hat aber auch nichts gegen die Idee, junge Talente zu fördern, wenn sie die Chance hätten, in die LCS zu gelangen.

Er kritisiert die streikenden Profis und sagt, dass 90 % der Spieler in der [NACL] niemals gut genug sein werden, um in der LCS anzutreten.

Was sagt Tyler1 zu Riots Änderungen? Einer, der sich gar nicht solidarisieren kann, ist der größte Twitch-Streamer im Bereich League of Legends. Der Streamer Tyler1 sorgt regelmäßig für Schlagzeilen und gerät auch mit Riot selbst aneinander.

Doch Riot ändert dies nun, und die verpflichtende Voraussetzung wird entfernt. 7 von 10 Teams erklärten danach ihren Rückzug aus der NACL, denn all die Spieler und Coaches zu bezahlen, kostet natürlich Geld. Daraufhin fingen viele Profis an, zu streiken.

Was ist passiert? Vorher gab es die Voraussetzung für LCS-Teams, ein NACL-Team zu stellen, wenn man an der LCS teilnehmen will. Die NACL ist eine Liga für aufsteigende Talente. Somit hatte jedes LCS-Team auch ein NACL-Team.

Momentan streiken die LCS-Teams in League of Legends und versuchen damit, Druck gegen Riot auszuüben. Riot änderte die Voraussetzung für Teams, ein NACL-Team zu stellen und viele finden, dass es gegen die Talentförderung geht. Doch der Streamer Tyler1 sieht das anders und wettert dagegen.

