Der größte Twitch-Streamer zu LoL sagt, Riot ist sauer auf ihn – Glaubt, sie werden ihn 1 Jahr lang boykottieren

Tyler1 ist der weltweit größte Twitch-Streamer zu League of Legends (LoL). In einem seiner jüngsten Streams erzählt er, wie er eine Mail von Riot Games wegen seines Chat-Verhaltens bekommen hat und spricht davon, dass man ihn mindestens 1 Jahr nicht mehr als Riot-Partner sehen wird.

Was ist Tyler1 passiert? Größere Streamer werden in höheren Rängen in League of Legends öfter mal Opfer von sogenannten Stream-Snipern und Griefern, die sich zur Aufgabe gemacht haben, den Streamer zur Weißglut zu treiben.

Dies passiert auch Tyler1 des Öfteren, der sich in seiner Wut verbal versucht zu wehren. Auch über das Spiel selbst regt sich Tyler1 regelmäßig auf. Nun hat er laut eigenen Aussagen von Riot Games eine Mail bekommen.

Riot ist sauer auf mich. Ihr werdet mich erstmal wahrscheinlich für lange Zeit bei nichts sehen, das Bezug auf Riot Games hat. Vielleicht ein Jahr erzählt Tyler1 in seinem Stream.

Ein großer Boykott, wenn man bedenkt, dass der amerikanische Streamer 2022 die LCS-Finals moderierte und sowohl 2021 als auch 2022 den Award für den besten League of Legends -Streamer gewonnen hat.

Zuletzt sorgte Tyler1 für Aufsehen, als er sich in seinem Berlin-Aufenthalt für seine Challenge, den EUW-Server zu erobern, sehr ungeschickt über Deutschland aufregte.

Die Geschichte von Tyler1 zeigen wir euch im Video:

Wie reagiert Tyler1? In seinem Stream regt sich Tyler1 über Riot Games und ihr Handeln auf. Er rechtfertigt sein Chat-Verhalten damit, dass er ständig in seinen Matches gegrieft und getrollt wird und Riot es nicht hinkriegt, gegen Griefer und Stream-Sniper vorzugehen.

Er wiederholt in seinem Stream, wie egal ihm die Konsequenzen sind und Riot sich nicht mehr bei ihm melden soll und dass sie sich geweigert haben, den Griefer zu bannen.

Den Ausschnitt aus seinem Stream haben wir euch eingebunden:

Was sagen die Kommentare: Viele Kommentare unter dem Reddit-Post stimmen Tyler1 zu und besprechen ein großes Kernproblem von League of Legends. So seien es nicht die Toxizität- oder Balance-Probleme, weshalb viele Spieler LoL verlassen, sondern die fehlenden Konsequenzen für Griefer und Spieler, die den Leuten ihre Matches versauen wollen.

Surveyorman schreibt dazu: Im Chat angeschrien zu werden, ist mir egal. Was mich aber wirklich sauer macht, ist über 20 Minuten zu verschwenden, nur weil jemand, der nichts in den Chat schreibt grieft.

Andere Nutzer kritisieren Tyler1 und finden, Riot hätte seinen Bann niemals rückgängig machen sollen.

PankoKing: Ich meine, er wird sich weiter so verhalten. Keine seiner Konsequenzen scheinen ihn wirklich zu interessieren.

Nicht nur Toxizität ist ein großes Problem in League of Legends, sondern auch die Einsteigerfreundlichkeit. Mit einer Überarbeitung des “Koop vs. AI”- Modus will Riot eine einfachere Möglichkeit schaffen, das Spiel zu lernen.