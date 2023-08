Riot Games hatte erst Pech, ist jetzt der große Gewinner der Krise bei Activision Blizzard und Overwatch

Mit 3 Jahren Verspätung kam der Shooter Valorant im Juli 2023 nach China und feiert dort einen riesigen Erfolg. Tencent ist wieder einen Schritt näher an der Weltherrschaft. Denn in China gibt es seit der Krise bei Activision Blizzard eine Lücke im Gaming und im E-Sport. In diese Lücke stießen Riot Games und die Mutter-Firma Tencent mit Valorant nun genüsslich hinein.

Warum hatte Riot Games erst Pech? Riot Games hatte eigentlich Pech.

China ist der größte PC-Gaming-Markt der Welt und auch ein riesiger Markt für den E-Sport. Dort wollte Riot mit seinem Shooter Valorant eigentlich hin, der am 2. Juni 2020 im Westen erschien

Aber Spiele, die in China erscheinen wolle, brauchen eine Lizenz und in China herrschte bei „der Partei“ in den letzten Jahren ein Gaming-feindliches Klima: Ab 2021 wurden in China anderthalb Jahre lang keine neuen Spiele zugelassen. Man fürchtete, die Jugend sei der Spielsucht verfallen und ruiniere ihr Augenlicht

Im November 2021 verkündete “die Partei” dann: Die Jugend von China sei geheilt, ihr wurde die Spielsucht ausgetrieben. Und so erhielt Valorant im Dezember 2022 doch die Lizenz. Am 12. Juli 2023 konnte Valorant nun starten: Es wurde ein riesiger Erfolg

Über viele Jahre war “Riot Games” ein Ein-Spiele-Studio und konzentrierte sich auf League of Legends. Mit Valorant änderte sich das:

Overwatch verschwindet aus China – Valorant stößt in die Lücke

Warum ist Valorant jetzt so erfolgreich in China? Der chinesische Software-Riese Tencent (Wappentier: Pinguin) und Riot Games feiern in China jetzt einen riesigen Erfolg mit Valorant.

Das liegt auch daran, dass sich Activision Blizzard und damit ihr Shooter Overwatch Anfang 2023 aus China zurückziehen mussten, nachdem es zu einer Krise mit dem dortigen Partner NetEase gekommen war.

Dabei hatte sich Overwatch in China in den letzten Jahren als Shooter und E-Sports-Titel etabliert. 3 Teams aus Guangzhou, Hangzhou und Shanghai hatten sich für viel Geld in die Overwatch Liga eingekauft.

Wie die Analyse-Firma Niko Partners berichtet, füllte Valorant jetzt eine „Lücke“ im Markt für PC-Gamer, die Overwatch hinterlassen hat.

Der Pinguin ist wieder auf dem Vormarsch.

Denn mit dem Weggang von Overwatch ist auch ein großes E-Sport-System zusammengebrochen, in das Valorant nun hineinstößt.

Tencent plant 138 Millionen $ in den nächsten 3 Jahren in den E-Sport von Valorant zu investieren.

Riot Games nutzt LoL, um Valorant in China zu pushen

So gelang der Launch: Tencent hat die Begeisterung der Chinesen für League of Legends genutzt: das erfolgreichste PC-Spiel in China.

Man hat den Spielern exklusive Belohnungen versprochen, wenn sie ihren LoL-Account mit Valorant verbinden.

Valorant schon zum Start ein toller Erfolg

Wie erfolgreich war das jetzt? Tencent sagt, der Launch von Valorant in China, war der „erfolgreichste PC-Game Release“ basierend auf Nutzern am Launch-Tag und das meistgesehene neue Spiel auf Huya, dem Twitch Chinas.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Valorant hat in der ersten Wochen bereits 3-mal mehr Zuschauer erreicht als der bisherige Shooter-Favorit in China, Crossfire, wie Niko Partners meldet.

Es heißt: Der Launch.-Tag war so erfolgreich, dass es zu Warteschlangen und Server-Problemen kam. Tencent hätte mehrfach öffentlich angekündigt, die Kapazität zu erhöhen.

Tencent ist seit Jahren dabei, sich die Vormacht-Stellung im Gaming zu sichern. Hier im Westen ist Riot Games (League of Legends) ihr wichtigster Besitz. Tencent gehören 100 % von Riot Games:

Eine Gaming-Firma ist größer als Sony, Nintendo, Microsoft – Und ihr Wappen ist ein verdammter Pinguin