Neues MMORPG soll WoW in China ersetzen, kommt auch zu uns – Überlegt Änderung, die es sofort attraktiver machen würde

Was haltet ihr von Tarisland? Spricht euch das Spiel an? Oder wartet ihr auf einen ganz anderen Titel – und wenn ja, auf welchen?

Das Kampfsystem wirkt dynamisch, da man sich beim Wirken von Fähigkeiten frei bewegen kann, obwohl es Tab-Targeting ist. Ich selbst konnte schon rund 5 Stunden in der Beta spielen und wurde positiv überrascht, gerade für ein Mobile-MMORPG: Tarisland sieht so gut aus, dass es auch bei uns überzeugen kann .

Das neue MMORPG Tarisland zeigt sich im Trailer, startet in die Closed Beta – So nehmt ihr teil

Was bietet Tarisland? Im Grunde bietet es alles, was der typische Themepark-Fan begehrt:

Mit Tarisland erscheint ein neues MMORPG (PC, Mobile) vom Gaming-Riesen Tencent. Es erinnert optisch und von den Klassen her stark an WoW, setzt aber auf weniger Fähigkeiten und wird Free2Play. Es soll nicht nur in China, sondern auch bei uns im Westen erscheinen. Nun haben sich die Entwickler zum Thema Genderlock geäußert.

