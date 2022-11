Kommunistische Partei: Die Jugend von China ist geheilt, ihr wurde die Gaming-Sucht ausgetrieben

Die kommunistische Partei in China hat 2018 das Gaming zum „digitalen Opium“ erklärt, vor dem man die Jugend schützen müsse. Die machen sich sonst die Augen kaputt. Es wurden harsche Einschränkungen fürs Gaming erlassen. Vier Jahre später meldet der Gaming-Verband: Das Problem sei „so gut wie gelöst.“ Auch die Regierung scheint Gaming jetzt wieder gut zu finden.

So war es lange in China: Über Jahre wuchs PC- und Mobile-Gaming in China wie verrückt. Vor allem der Konzern Tencent (League of Legends) wurde riesig, verdiente Milliarden, kaufte sich überall im Westen ein.

China sieht Gaming als „digitales Opium“

Das war die Wende: Im August 2018 richtete die kommunistische Partei Chinas ihr mächtigen „Sauron Auge“ aufs Gaming. Man ließ Games als „digitales Opium“ verbrämen.

„Opium“ ist in China so verteufelt, weil die Opium-Sucht das einst glorreiche Land im 19. Jahrhundert phasenweise völlig lähmte. Millionen von Menschen waren süchtig nach der Droge. Wirtschaft und Gesellschaft kollabierten.

Man stellte fest: Viel zu viele jungen Chinesen würden unter Kurzsichtigkeit leiden. Der Staatsapparat glaubte, das liege daran, dass die Kinder süchtig nach Videospielen waren und sich auf Mobile-Geräten die Augen kaputt machten, weil sie zockten wie die Irren.

Man zeichnete die Vision einer Gaming-süchtigen, schwachen Jugend. Das ginge ja überhaupt nicht.

Man empfahl:

Eltern sollten die Nutzung von elektronischen Geräten minimieren, wenn sie mit ihren Kindern zusammen sind.

Nach 15 Minuten sollte es vorbei sein. Die Kinder sollten lieber mal rausgehen und im Freien spielen.

In China wurden in den letzten Jahre kaum noch Spiele zugelassen:

Strenge Zeitbeschränkung für Jugendliche unter 18 Jahren

Wie wurde das umgesetzt? Im November 2019 kamen strenge Regeln:

Jugendliche unter 18 durften an Werktragen nur noch 1,5 Stunden spielen.

An Wochenenden und Feiertagen durften sie 3 Stunden spielen.

Zwischen 22 Uhr und 8 Uhr morgens war Videospielen generell verboten.

Um das durchzusetzen, machte man es verpflichtend, dass sich Gamer per Gesicht-Scan identifizieren, wenn sie ein Videospiel zocken wollten.

Außerdem ging China gegen Videospiele vor, blockierte wichtige Lizenzen, verhinderte einfach, dass Spiele überhaupt erscheinen und schränkte das Gaming erheblich ein.

„Problem im Prinzip gelöst“ – 70 % der Jugendlichen spielen kaum noch bis gar nicht

Das ist jetzt die Situation: Wie PC Gamer berichtet, hat ein Gaming-Verband in China jetzt einen Bericht veröffentlicht, in dem gesagt wird, das Problem mit der Spielsucht bei chinesischen Jugendlichen sei „im Prinzip gelöst.“

Statistiken aus China belegten, dass mittlerweile 70 % der Minderjährigen weniger als 3 Stunden die Woche spielen.

Eine regierungsnahe Zeitung hat zudem einen Artikel veröffentlicht, dass China es sich nicht länger leisten könne, Videospiele zu ignorieren, wenn Europa und die USA damit so viel wirtschaftlichen, technologischen, kulturellen und sogar strategischen Wert erzielten.

Das wirkt so, als macht man sich Sorgen, dass etwa Games wie Call of Duty dem amerikanischen Militär womöglich einen Vorteil bringen könnten.

Es klingt also so, als sei die ganz schlimme Zeit für Videospiele in China vorbei. Auch die Märkte atmen auf: Im letzten Monat ist die Aktie von Tencent um 33,42 % gestiegen.

In den letzten 3 Jahren war das Klima für Gamer in China ziemlich rau:

