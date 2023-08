Batman-Schauspieler outet sich als Gamer und zeigt, wie viel er über einen Taktik-Shooter weiß

Der Hollywood-Star Ben Affleck tauchte überraschend bei den Valorant Champions 2023 auf. Dort gab der 51-Jährige nicht nur zu, selbst zu zocken, sondern zeigte sich auch enttäuscht über die neuesten Nerfs im Taktik-Shooter.

Was war das für ein Auftritt? Ben Affleck, den man aus Filmen wie Good Will Hunting, Gone Girl und natürlich als Batman im DC-Universum kennt, tauchte am Wochenende überraschend beim E-Sport-Event Valorant Champions 2023 auf.

Der Schauspieler besuchte die Veranstaltung mit seinem Sohn, gab sich dabei aber selbst als Gamer zu erkennen. Sein Empfang dort war wesentlich herzlicher als der von Elon Musk.

Bruce Wayne ist nicht erfreut über die neuesten Nerfs

Batman spielt Valorant? Offenbar ja, denn bei einem kurzen Gespräch mit Shannon Williams, welche die Duellantin Jett spricht, zeigte er sein Wissen über die aktuelle Meta. „Er könnte ein Jett-Main sein“, verkündet sein Sohn, woraufhin Affleck erwidert: „Ja, aber dann haben sie Jett generft. Das ist das Problem“

Jett gehört zu den Agenten, die mit Patch 7.04, welcher am 29. August 2023 live ging, einen heftigen Nerf kassiert haben. Ihr gesamtes Skillset wurde überarbeitet, sodass ihre Fähigkeiten nun weniger bringen und seltener eingesetzt werden können. „Batman“ scheint alles andere als erfreut über diese Änderungen zu sein.

Die Begegnung wurde von der Synchronsprecherin von Jett auf Twitter geteilt. Wir haben sie euch hier eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wen spielt er stattdessen? In einem spontanen Interview wollte sich der Schauspieler nicht auf einen Main festlegen und gab stattdessen an, etwas „untreu“ zu sein: „Ich bin im Moment ein KAY/O-Main und ich denke, mein anderer Main ist Raze. Ich bin da etwas promiskuitiv.“

Einen jungen Ben Affleck hätte man sich allerdings auch in der Rolle des Chamber vorstellen können.

Im kommenden Batman: The Brave And The Bold wird Ben Affleck zwar nicht mehr in der Rolle des Helden zu sehen sein, dafür ist er in The Flash noch ein vermutlich letztes Mal als Dunkler Ritter zu sehen. Und dessen Regisseur hat noch viel vor:

Wird der neue Batman der beste seit The Dark Knight? – Regisseur zeigt in The Flash, was er aus dem Helden herausholen kann