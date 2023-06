Zelda hat 1988 den Star von Spider-Man gebrochen – Eine Funktion, die ihr seit Jahren kennt, brachte ihm wieder Spaß am Gaming

Im Juni 2023 startet die nächste Runde von Find Your Next Game. Hier stellen wir euch neue Spiele im Stream und auf unseren Webseiten vor.

Vielleicht kann sich Chris Pine ja mal mit seinem Hollywood-Kollegen Henry Cavill (Superman, The Witcher) zusammensetzen und ein paar Spiele-Empfehlungen abstauben. Denn der ist bekanntermaßen ein gewaltiger Nerd – womit nicht all seine Gäste etwas anfangen können:

„Across the Spider-Verse“ begeistert im Kino, jetzt hofft die Community auf einen „The Last of Us“-Star im nächsten Spider-Man-Film

Es sei ihm damals wirklich wichtig gewesen, gut in Zelda zu sein, so der Schauspieler. Der Misserfolg habe ihn regelrecht traumatisiert. Daraufhin habe er mehr als 30 Jahre lang keine Games angerührt. Das People-Magazin postete den Ausschnitt auf TikTok, wir haben ihn euch hier eingebunden:

Um wen geht es? Der kalifornische Schauspieler Chris Pine gab sein Kino-Debüt 2004 in der Komödie „Plötzlich Prinzessin 2“. Etwas aktueller war er als Stimme von Spider-Man in Into the Spider-Verse zu hören.

