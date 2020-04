Der bekannte Twitch-Streamer TimTheTatman landete in einem Match in CoD Warzone in dem Gulag. Als er dann seine coolen Skills in einem Duell demonstrieren wollte, kam ihm ein Stein dazwischen.

Was passiert in den Gulgags von Warzone? In dem Battle-Royale Modus von CoD WM können die Spieler, die im Kampf abgeschossen wurden, sich eine zweite Chance erkämpfen.

Sie kommen ins Gefängnis und müssen dort schließlich in einem Duell gegen einen anderen Spieler antreten. Schaffen sie es, zu gewinnen, kommen sie frei und können sich nochmal ins Battle Royale stürzen. Verliert man, ist es vorbei mit dem Match.

Genau das passierte dem bekannten Streamer Timothy „TimTheTatman“ Betar.

Was hat TimTheTatman gemacht? Der Twitch-Streamer war in CoD Warzone unterwegs zusammen mit zwei Streamer-Kollegen Doug „DougisRaw“ Wold und Guy „Dr. Disrespect“ Beahm, der Warzone eigentlich gar nicht mag.

Während des Streams hat Tim damit geprahlt, dass er in den Gulag-Kämpfen eigentlich richtig gut sei. Er würde nie verlieren, wenn er dort landet. Als er dann tatsächlich in den Gulag geschickt wurde und mit dem Kämpfen an der Reihe war, sagte er noch zuversichtlich:

Ich zeige dir mal, warum man mich „Gulag Gary“ nennt, Doc. Schau dir das an.

Daraufhin bezog er Position neben einer Reihe von Spinden, legte sich auf den Boden und platzierte eine Mine. Plötzlich explodierte sie direkt vor der Nase des Streamers und jagte ihn in die Luft.

Warum ging die Mine hoch? Die Mine explodierte nicht zufällig. Wenn man in Warzone in einem Gulag landet, kann man den Duellen dort zunächst zuschauen, bis man selbst dran ist. Währenddessen haben die Spieler die Möglichkeit mit Steinen nach ihren Gegnern zu werfen.

Normalerweise machen sie nur sehr wenig Schaden und sind nicht tödlich. Aber einer solcher geworfenen Steine erwischte den Auslöser der Mine und schickte den Streamer ins Nirvana.

Ein Spieler auf reddit hat damit sogar beide Kämpfer gleichzeitig ausgeschaltet.

Der peinliche Tod des Streamers wurde natürlich sofort in einem Clip verewigt. Er selbst nahm seine Niederlage aber mit Humor und lachte darüber.