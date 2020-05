Fieser Trick in Valorant beschert Viper nun leichte Siege

In Valorant werden die Spieler immer cleverer beim Einsatz ihrer Skills. So hat ein findiger Spieler eine besonders fiese Methode herausgefunden, wie die Agentin Viper ihre gefürchtete Giftwolke auf der Map Haven einsetzt.

Was hat es mit Vipers Ultimate auf sich? In der Beta von Valorant kann die Agentin Viper als ultimative Fähigkeit eine große Giftwolke am Zielort erzeugen. Die Wolke verursacht kontinuierlich Schaden und reduziert die Sicht. Das macht die Wolke zu einer optimalen defensiven Fähigkeit, mit der ihr taktisch wichtige Areale kurzzeitig in Todeszonen verwandelt.

Besonders gern heben sich Viper-Spieler also die Ultimate für das Endgame auf, wenn der Spike sitzt und verteidigt werden soll. Denn wenn der Spike in einer wabernden Giftwolke steht, ist das Entschärfen schwer. Vor allem, wenn Viper noch irgendwo im Gift lauert und nur darauf wartet, dass ein tollkühner Spieler den Spike anfasst, damit sie ihn hinterrücks meucheln kann.

Vipers Ultimate „Schlangengrube“ ist hier der Schlüssel zum Sieg.

Diese an sich schon solide Taktik kann man aber noch viel gemeiner und effektiver aufziehen, wie ein Spieler auf reddit herausgefunden hat.

Viper plus Haven = Todesfalle aus der Hölle

So funktioniert der Trick mit der Todesfalle: Der folgende Trick wurde vom reddit-User MrPreuss auf der Map Haven (die Map mit den 3 Spike-Orten) ausgeführt. Die Idee ist, den Ultimate von Viper vom Fenster aus auf den Spike zu casten. Damit wird die Giftwolke maximal ausgedehnt und Viper kann vom Fenster aus noch effektiver die nichtsahnenden Gegner umnieten.

Geht für den Trick wie folgt vor:

Legt den Spike auf Ort A

Rennt so schnell wie es geht zum Fenster, das auf den Hof von A hinabblickt

Geht zum Fenster, aktiviert euren Ultimate und visiert den Kistenstapel neben dem Spike an.

Lasst die Ultimate los und versteckt euch hinter dem Fenster. Wartet jetzt ab, bis ihr den Alarm hört, dass sich jemand am Spike zu schaffen macht.

Guckt dann aus dem Fenster und schießt den Gegner von oben ab.

Mit unseren Valorant-Tipps und ein paar fiesen Tricks in der Hinterhand könnt ihr gegen jeden Feind bestehen. Quelle: MrPreuss auf reddit.

Was sind die Vorteile des Tricks? Zum einen wird die Giftwolke auf diese Art maximal ausgedehnt und sieht von außen wirklich fies aus. Gut möglich, dass sich die Gegner erst gar nicht reintrauen und ihr so mehr Zeit für den Spike gewinnt.

Außerdem seid ihr von dort aus am Fenster oben perfekt getarnt, denn von außen kann euch keiner sehen und von innerhalb des Gases seid ihr nur schlecht zu erkennen. Ihr könnt so theoretisch auch einfach oben am Fenster stehen bleiben und den Gegner so sofort unter Feuer nehmen.

Darauf müsst ihr achten: Passt aber auf, wenn der Gegner Agenten wie Sova im Spiel hat. Die können euch mit ihren Skills auch durch den Giftnebel noch erkennen. Und wenn dieser Trick sich herumspricht, kann es gut sein, dass der Gegner einfach pro Forma eine Granate oder ähnliches oben ins Fenster schmeißt oder einfach wild ein paar Salven in die Fensteröffnung ballert.