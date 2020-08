In Valorant hat ein Spieler eines klar unterlegenen Teams einen verzweifelten Trick probiert. Da er eine Meldung der Entwickler vortäuschte, brachte er seine naiven Gegner dazu, freiwillig in einem Ranked-Game zu kapitulieren.

Was ist passiert? Auf reddit postete ein spürbar wütender Spieler einen Beitrag, wie er hart reingelegt wurde und so eine sicher geglaubte Runde versemmelt hatte. Sie waren 7:5 in Führung und allgemein besser als das Gegnerteam.

Das war vor allem deswegen eine tolle Sache, da es sich um ein Spiel im Ranked-Modus handelt. Da zählt jeder Sieg und wer verliert, kann unter Umständen im Rang absteigen und muss sich wieder hochkämpfen. Daher wird hier besonders verbissen um den Sieg gekämpft.

Doch mitten im Spiel tauchte plötzlich eine mutmaßliche Nachricht der Entwickler auf:

Wegen kürzlich erfolgten Reports hat Riot nun Maßnahmen gegen eines eurer Teammitglieder in deinem aktuellen Spiel eingeleitet. Aufgrund der Vanguard-Richtlinien wird dieses Match keinen Einfluss auf euren aktuellen Rang haben und wenn ihr aufgebt, dann wird es euer Matchmaking nicht beeinflussen. Wir bitten für diese Unannehmlichkeit um Entschuldigung.

So sah die Nachricht im Spiel aus.

Spieler geben pflichtbewusst auf und ärgern sich hart

So ging die Sache weiter: Tatsächlich glaubten die Spieler aus dem führenden Team diese Nachricht und gaben auf. Später stellte sich heraus: Das war alles Fake. Der Spieler des Gegnerteams, der außerdem am wenigsten Kills vorweisen konnte, hatte die Nachricht im Chat abgesetzt und gehofft, der Gegner würde darauf reinfallen.

Da sie dies taten, ging das Spiel für sie verloren und das Team des Schelms wurde vor einer möglichen Niederlage und dem Verlust von Rangpunkten bewahrt. Passenderweise war der Spieler, der die Nachricht schickte, auch noch mit dem Agenten Cypher unterwegs, einem Helden, der vor allem durch Tricks und Verwirrung glänzt.

So reagierten die Opfer: Die Stimmung bei den hereingelegten Spielern war denkbar mies. Das sichere Spiel war futsch und es gab sehr wohl Verluste beim Ranking. In einem reddit-Post lamentierte einer der Betroffenen lautstark:

Meine Enttäuschung ist unermesslich groß und mein Tag ist ruiniert. Wir waren in einem hart umkämpften Spiel und haben mit 7:5 gewonnen. Ihr Bottom-Fragger (Cypher) fälschte in allen Chats eine Nachricht, in der es hieß: „Aufgrund jüngster Berichte wird dieses Spiel nicht auf Ihr MMR angerechnet und eine Kapitulation hat keinen Einfluss darauf.“ Alles, was ich zu sagen habe, ist, dass ich das Leben hasse.

Auf reddit bekam der Spieler noch weiteren Spott zu hören: „Das ist wie, als wenn du im Internet plötzliche einen Button siehst, auf dem steht ‚Du hast einen Virus, klicke hier um ihn loszuwerden‘.“ Ein anderer Leser meinte nur „Wie kann es sein, dass ihr alle Fünf darauf reingefallen seid?“

Wieder andere hatten Mitleid mit dem Opfer und zeigte sich solidarisch. Solche Tricks sind wohl recht populär und so mancher Spieler fiel schon auf ähnliche Aktionen rein. Sollte sich aber tatsächlich einmal ein Cheater im Team befinden und auffallen, haben manche Spieler eine ähnliche Einstellung. So kam es einmal, das sich das Team zusammentat, um den Cheater zu trollen, bis alle verloren hatten.