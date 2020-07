In Valorant fällt die Wahl oft Schwer, welche Agenten man in seinem Team unterbringt. Doch wenn es um den Profi Hiko von den 100 Thieves geht, dann hat vor allem der Spionage-Agent Cypher in jedem Team einen Platz verdient.

Wer ist Hiko und was hat er gesagt? Spencer „Hiko“ Martin ist ein Pro-Gamer in Valorant und spielt als Team-Captain für die eSport-Truppe der 100 Thieves. Die haben unter anderem eines der ersten Valorant-Turniere in der Beta abgehalten.

Hiko, der sich unter anderem schon zu den Vorteilen von Omen äußerte, hat nun erneut eine Einschätzung für einen Agenten präsentiert. Dieses Mal geht es um den listigen Spion Cypher. Der sollte laut Hiko wirklich in jedem Team vorkommen. Doch warum eigentlich?

Cypher sieht lustig aus, ist aber sehr gefährlich.

Darum gehört Cypher in jedes Team von Valorant

Wer ist Cypher? Cypher ist ein Agent, der wie ein altmodischer Spion daherkommt. Sein riesiger Hut und seine Gadgets sind da ein klares Merkmal. Cypher nutzt wiederverwertbare Kameras, die er jederzeit kontrollieren kann, um Gebiete auf der Map zu überwachen.

Außerdem kann er Stolperdrähte auslegen, die ebenfalls eine Warnung senden, wenn sie ausgelöst werden. Zuletzt kann er „Cyber-Käfige“ als Fallen auslegen, die Gegner verlangsamen und ihre Sicht behindern. Seine Ultimate wiederum offenbart die Position aller Feinde auf der Map.

Wenn es also um Aufklärung und Informationen geht, dann ist Cypher der Top-Agent im Spiel. Und genau das macht ihn für Profis so wichtig.

Das macht Cypher so gut: Laut Hiko ist Cypher – neben der immens nützlichen Heilerin Sage – ein S-Tier-Held, also ein absolut überlegener Agent, dessen Auswahl eigentlich ein No-Brainer ist. Das überraschte einige seiner Zuschauer seines Streams. Die fanden Cypher zwar stark, aber nicht „S-Tier-Stark“.

Doch Hiko erklärte im Stream auf Twitch sogleich, wie er zu dieser wagemutigen Einschätzung kam. „Cypher war schon in der Beta S-Tier.“ Denn Cypher bringe unschätzbar wertvolle Features ins Team. Denn wer keinen Cypher habe, der müsse stets seien Flanken sichern und dafür Spieler abstellen. Wenn aber Dank Cyphers Kameras und Fallen die Flanken geschützt sind, kann das ganze Team sich auf eine Sache im Spiel konzentrieren. Die Flanken sind aber dann trotzdem sicher.

Außerdem sei der Cyber-Käfig eine nützliche „Smoke“, also eine Art Rauchbombe, welche die Sicht behindere. Solche Effekte sind in Valorant wichtig, da man sich so gut an Sniper anpirschen kann oder Angriffe vorbereitet.

Außerdem werde Cypher bei fast allen Pro-Teams mitgenommen:

„Wenn man sich nur die Pick-Rate von Cypher an diesem Wochenende anschaut. Ich glaube, es waren buchstäblich 95 oder 99 % aller Teams auf allen Karten, die Cypher gewählt haben… Seine Kameras, die Menge an Informationen, die er euch gibt, seine Käfige, die wie Rauch wirken… er macht es deinem Team als Angreifer echt total schwer, einen Flankenangriff zu starten.“

Welcher Agent ist eigentlich der beste in Valorant? Ist es der listige Cypher, der finstere Omen, die nützliche Sage oder die bombige Raze? Oder ganz ein anderer Champion? Macht bei unserer Umfrage zu den besten Agenten in Valorant mit und bestimmt, welche Helden in Riots Team-Shooter die besten sind.