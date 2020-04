Valorant ist nicht völlig frei von Cheatern. Doch als ein paar Spieler bemerkten, das sich ein Aimbot-Cheater in ihrem Team befindet, taten sie das moralisch richtige: Sie opferten den Sieg, um den Cheater hart zu trollen und so den Spaß zu versauen.

Das war die Situation: Die Beta von Valorant wird von dem umstrittenen Anti-Cheat-Tool Vanguard vor Cheatern geschützt. Doch einigen Bescheißern gelang es wohl, sich trotzdem mit ihren Cheats ins Spiel einzuloggen.

Denn einer Gruppe von Spielern fiel jüngst im Beobachter-Modus auf, dass ihr unbekannter Mitspieler mit der Agentin Jett über geradezu gottgleiche Skills beim Schießen verfügte. Er räumte mit brutaler Regelmäßigkeit tödliche Headshots auf absurde Distanzen ab. Das konnte laut den Spielern kein Zufall mehr sein, der Typ nutzte wohl einen Aimbot, um 100% präzise zu schießen.

Spieler trollen lieber Cheater, als unfair zu gewinnen

Nutzten die Spieler die Chance auf einen freien Sieg? Cheater sind ein Ärgernis, aber wenn man einen im Team hat, ist man gegenüber dem Feind hart im Vorteil – zumindest so lange die nicht noch mehr und bessere Cheater haben.

Doch die Spielergruppe hatte auf solche einen unfairen und billigen Sieg keine Lust. Viel mehr hatten sie aber Bock, dem Cheater-Lümmel eine Lektion zu erteilen.

Das haben die Spieler gegen den Cheater getan: Aus dem Spiel kicken konnten die Kameraden den Aimbotter nicht. Aber sie konnten ihm das Spiel so versauen, dass er die Früchte seiner Cheaterei nicht genießen konnte. Das taten sie auf sowohl kreative wie trollige Art:

Sie schwirrten im Pulk um ihn herum und blockierten seine Bewegung

Sie rannten ihm in die Waffe und hinderten ihm am Schießen

Sie warfen ihm mit Absicht Langsamkeits-Kugeln in den Weg, damit er wie eine lahme Ente herumkroch

Sie blockten regelmäßig seinen bevorzugten Weg mit Eismauern

Sie warfen Granaten und anderes Zeug so, dass es nur ihn behinderte

Sie alarmierten Gegner mit viel Krach, damit er sich nicht anschleichen konnte

Sie sprangen ihm ständig ins Gesicht, um ihn zu nerven

Wie ging das alles aus? Am Ende hatten die ehrlichen Spieler Erfolg. Die Runde ging verloren und der Cheater hatte wohl eine halbe Stunde voller Stress und Ärger anstatt eines sicheren Siegs. Allerdings muss man hier auch anmerken, dass es sich um eine Runde im offenen Modus gehandelt hat. Man verliert also auch nichts, wenn man die Runde nicht gewinnt. Ob die ehrlichen Spieler in einer gewerteten Runde im kommenden Ranked-Mode wohl ähnlich selbstlos gehandelt hätten?