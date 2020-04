Valorant: Ranked Mode noch im April? Das wissen wir schon darüber

Valorant hat bisher noch keine Ranglisten und alle spielen gerade also „nur zum Spaß“. Doch anders, als erst angenommen, kommt der Release des Ranked Mode wohl noch in der Beta. Außerdem gibt es schon Infos zu den Rängen und Theorien zum Ablauf der Ranked-Liga.

Was ist ein Ranked Modus? In kompetitiven Spielen, wie League of Legends oder Counter-Strike ist es üblich, spezielle Ranglisten-Ligen anzubieten. Spieler steigen bei entsprechender Leistung immer weiter auf, verdienen sich Belohnungen und treffen regelmäßig auf angemessene Gegner.

Ranglisten sind daher sehr populär bei den Spielern, die nicht nur einfach so zocken wollen, sondern für ihre Leistung auch belohnt werden und sich mit anderen messen wollen. Daher fragen viele Fans bei Valorant, wann endlich ein Ranked Mode kommen soll.

Release, Badges und Liga-Aufbau – Was wir bisher zum Ranked Mode wissen

Was sagt Riot zum Release des Ranked Mode? Lange ging man davon aus, dass der Ranked Mode nicht in der Beta von Valorant kommt, sondern eines der Release-Features im Sommer 2020 wäre.

Our first “rated” testing is coming in a couple weeks, stay tuned. — Ziegler (@RiotZiegler) April 10, 2020

Doch in einem Tweet erklärten die Entwickler, das man „in ein paar Wochen“ schon einen Ranglisten-Modus testen wolle. Der Tweet war dabei vom 10. April 2020.

Demnach könnte der Ranked-Mode mit etwas Glück erstmals sogar noch im April kommen, auf jeden Fall aber wohl noch vor dem Release von Valorant im Sommer. Ob sich dieser dann weiter verschiebe, wurde nicht gesagt, liegt aber durchaus im Rahmen des Möglichen.

Wie ist der Ranked Mode aufgebaut? Bereits im Vorfeld wurden die Namen und Abzeichen (Badges) der verschiedenen Ränge im Ranked Mode offenbart. Demnach gibt es acht Ränge:

Mercenary

Soldier

Veteran

Hero

Legend

Mythic

Immortal

Valorant

So sollen die Ränge und Abzeichen von Valorant aussehen. Die oberste Stufe, Valorant, hat nur eine Stufe.

Jeder dieser Ränge hat nochmal drei Unterteilungen. Lediglich der letzte Rang, Valorant, ist als ultimativer Profi-Rang mit nur einer Stufe vertreten. Dort dürfte sich also die absolute Elite des Spiels tummeln.

So könnten die Ranked-Ligen in Valorant ablaufen: Findige Leser haben hier bereits Ähnlichkeiten zum Ranking-System von League of Legends entdeckt, das ebenfalls von Riot stammt. Daher liegt die Vermutung nahe, dass Valorant ein ähnliches System nutzen könnte. Das sähe dann so aus:

Eine Ranked-Season, die in mehrere „Splits“ unterteilt ist. Am Ende eines Splits gibt es Belohnungen, am Ende der Season wird der Fortschritt zurückgesetzt.

Jeder Spieler bekommt am Ende eines Ranked Matches Punkte zugeteilt oder abgezogen – je nach dem, wie er sich angestellt hat. Hat man 100 Punkte zusammen, kommt man in eine Promo-Serie, in der man 3 Mal gewinnen muss. Dann steigt man eine Stufe im Rang auf.

Anders herum kann man im Rang absteigen, wenn man unter 0 Punkte fällt. Man beginnt dann aber die niedrigere Stufe mit 75 Punkten.

Je höher man in den Rängen aufsteigt, desto schönere Belohnungen, wie Skins, gibt’s am Ende der Splits. Es lohnt sich also, möglichst hoch in der Rangliste zu sein.

Bedenkt aber, dass diese Infos zum Ablauf der Liga erstmal reine Spekulation sind. Aber nach dem Erfolg und der langen Lebenszeit von LoL ist es durchaus wahrscheinlich, das Riot sich hier an altbewährten Mustern orientiert.

Wie taugt Valorant eigentlich als eSport? Es gab bereits ein erstes Turnier mit Pro-Spielern und Streamern zu Valorant. Da gab es zwar kein Geld, aber dafür einige spektakuläre Spielszenen. Riots neuer 5vs5-Shooter dürfte also eine spannende Zukunft im eSport vor sich haben, wenn sich solche Events bald wiederholen sollten.