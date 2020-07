In Valorant ist die Agentin Sage das absolute Nonplusultra. Jedes Top-Team hat sie und sie ist auch nach mehreren Nerfs noch absolut überlegen. Daher muss erneut ein Nerf her. Der soll laut den Entwicklern hart und kreativ ausfallen.

Was hat es mit Sage auf sich? Sage ist eine brave Heilerin aus China. Sie ist die Agentin, die seit Beginn des Spiels quasi in allen Tier-Listen stets das überlegene S-Tier beansprucht. In den vergangenen Matches der Top-Spieler wurde sie von 20 % aller Spieler gespielt. Da es fünf Spieler pro Team gibt, ist da eine Pick-Rate von 100 Prozent für jedes Team. Es gibt also quasi keine Mannschaft, die nicht eine Sage dabei hatte.

Warum ist sie so gut? Der Grund für die Popularität der zierlichen Chinesin ist, dass sie einfach nur gut ist. Jeder ihrer Skills ist einfach extrem nützlich und ein Team ohne Sage hat einen harten Nachteil. Hier sind nochmal ihre Skills:

Sage kann heilen. Zwar können Agenten wie Phoenix und Reyna sich situativ selbst heilen, doch Sage kann völlig unkompliziert jeden anderen Agenten wieder herstellen. Und das so oft sie will, der Skill hat einen Cooldown und wird nicht verbraucht. Außerdem kostet er nix!

Sage kann Wände aus Eis erzeugen. Die sind extrem hart und halten jedes Gegnerteam erstmal auf. Damit kann Sage für taktisch wertvolle Sekunden eine Flanke komplett sichern und so Zeit für einen eigenen Gegenangriff oder eine massierte Verteidigung bieten

Sollte der Gegner mal durchbrechen oder anderweitig auf dem Vormarsch sein, dann kann Sage diesen Ansturm effektiv mit einer Zone der Langsamkeit kontern.

Sages Ulti ist ebenfalls ein Hammer. Denn es ist die einzige Möglichkeit, einen toten Mitspieler wiederzubeleben. In einem Spiel, in dem das normalerweise nicht geht, ist dieser Skill ein Game-Changer und hat schon zig knappe Runden gewinnen können.

Sage ist einfach viel zu gut!

Harter Nerf muss her, aber mit Fingerspitzengefühl

Das sagen die Entwickler: Da Sage so überlegen ist, wurde sie schon mehrfach generft. Unter anderem wurde die Eiswand angepasst. Doch all das half nichts. Sage ist immer noch top und hat einen festen Platz in der Meta. Das wiederum macht die Vielfalt im Spiel zunichte, da Teams immer die gleichen Agenten wählen.

Die Entwickler wollen daher im kommenden Patch 1.4. erneut die Nerf-Schrauben bei Sage drehen. So sagte der Lead Designer Ryan

Scott: „Sage macht eine Menge Arbeit nötig. Sie ist völlig außer Kontrolle. Und wir glauben nicht, dass es an der Heilung liegt.“

Doch gerade bei so populären Helden müsse man aufpassen: „Wir müssen da echt kreativ werden. Es gibt einen Punkt, den wir nicht überschreiten dürfen und wo wir sie im Prinzip „kastrieren“ und sie dann keinen Spaß mehr macht. Und sie ist schon ein Charakter, den man unter Umständen zu flach und uninteressant machen kann.“

Lieber zu viel als zu wenig: Dennoch hat man bei Riot wohl keine Angst vor zu harten Nerfs. Denn wenn man es übertreibe, so Scott, könne man immer noch mit ein paar Buffs nachhelfen. „Wir werden wohl etwas extrem sein müssen, wie wir sie [mit dem Nerf] treffen. Denn das Problem mit ihr war ja auch um einiges extremer, als wir erst dachten.“

Was genau könnte generft werden? Dazu gab Ryan Scott bisher keine konkreten Infos. Es könnte aber sein, dass Sage durch die Bank generft wird. Unsere Ideen von MeinMMO zu möglichen Sage-Nerfs sind:

Ihre Eismauer wurde schon generft und könnte dieses Mal sicher sein

Die Langsamkeitszone könnte kürzer wirken und weniger Reichweite haben

Die Heilung von Sage wäre ebenfalls in Gefahr, womöglich kann man sie nur noch einmal pro Match einsetzen oder der Cooldown wird an Kills geknüpft

Sages Ultimate könnte teurer werden und mehr Ultimate-Punkte kosten. Oder sie fällt ganz weg und wird durch eine völlig andere Fähigkeit ersetzt. Denn Rezzen in einem Spiel ohne Rez ist einfach extrem OP, egal wie teuer man es macht.

Wann kommt der Nerf? Der angekündigte Sage-Nerf dürfte mit Update 1.4. fällig sein. Dieser Patch kommt voraussichtlich am 21. Juli 2020. Da es gut möglich ist, dass die Entwickler Sage hart treffen werden, sollten sich Sage-Mains jetzt schon nach einem Ersatz umschauen. Schaut doch einfach mal in unsere ausführliche Agenten-Liste. Dort findet ihr womöglich einen Champion, der besser zu euch passen könnte.