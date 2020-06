Diese 3 Agenten solltet ihr in Valorant als erstes freischalten

Der neue Free-2-Play-Shooter Valorant bietet mit seinen elf Agenten eine breite Auswahl an Helden, die ihr spielen könnt. Allerdings müsst ihr sechs davon erst freischalten. MeinMMO gibt euch Tipps, welche der Agenten sich als erstes lohnen.

Was sind das für Agenten? Die Agenten in Valorant haben alle einzigartige Fähigkeiten und eine eigene Rolle. Dementsprechend sind sie unterschiedlich stark und schwer zu spielen. Mehr als die Hälfte von ihnen müsst ihr aber erst freischalten:

Raze

Pheonix

Cypher

Breach

Viper

Reyna, die bisher neuste Agentin

Wir wollen uns in unserer Liste zeigen, welche der Agenten sich für euch als erstes zum Freischalten lohnen. Dabei achten wir auf folgende Kriterien:

Wie stark ist der Charakter?

Wie leicht ist er zu lernen?

In welchen Situationen ist er nützlich?

Eignet er sich für Neulinge?

Die hier vorgestellten Agenten sich nicht unbedingt jene, die laut der Tier-List der Agenten die stärksten sind, sondern jene, die sich für Einsteiger am besten eignen. Seht sie als Empfehlungen, wenn ihr noch nicht genau wisst, was euch in Valorant alles erwartet oder wenn ihr euch nicht entscheiden könnt.

Am 2. Juni war der Release von Valorant und alle Spieler können ab sofort kostenlos zocken.

Wenn ihr ganz neu seid und noch gar keinen Plan vom Spiel habt, findet ihr hier 12 Tipps für Anfänger in Valorant.

Wie schalte ich Agenten frei?

Zwei Agenten könnt ihr in Valorant freischalten, indem ihr einfach levelt. Auf Stufe 5 und Stufe 10 erhaltet ihr jeweils einen kostenlosen Unlock für einen Agenten eurer Wahl.

Habt ihr bereits beide Unlocks benutzt bzw. Stufe 10 erreicht, müsst ihr ab dann Aufträge erledigen. Ihr könnt einen Auftrag über das Agenten-Menü aktiviert werden. Anschließend müsst ihr etwa 20.000 EXP pro Stufe sammeln. Auf Stufe 5 des Vertrags gibt es den Agenten.

Für diese Art der Freischaltung müsst ihr am Anfang die kostenlosen Agenten nutzen. Spielt am besten einen der stärksten Agenten für den Einstieg in Valorant, um schneller voranzukommen.

Alternativ könnt ihr Agenten auch einfach für Geld kaufen. Die Freischaltung des Agenten in seinem Vertrag kostet 1000 Valorant-Punkte. Ein Bundle mit 1150 Punkten gibt es für 11,99€.

1. Raze

Klasse: Duellant

Geeignet für: Einsteiger

Stärken:

hoher Schaden und großes Tötungs-Potential

diverse Bomben, um Gegner aus der Deckung zu holen

kann selbst ganze Teams zerlegen, wenn sie richtig gespielt wird

Schwächen:

keine Möglichkeit, das eigene Team zu unterstützen

wird vermutlich noch einige Male angepasst oder generft

Raze und ihre Fähigkeiten.

Wer ist Raze? Um Raze gab es während der Beta von Valorant häufig Ärger. Die Agentin gilt als „overpowered“, selbst nach Anpassungen, und nervt vor allen ihre Gegner mit starken Fähgikeiten.

Raze setzt auf Bombe und Explosionen und hat damit einen recht aggressiven Spielstil ohne große Schnörkel. Ihr solltet sie dementsprechend auch recht direkt für Angriffe auf den Gegner einsetzen.

Sie eignet sich dadurch gut für Einsteiger, die die Wasser von Valorant erst einmal testen wollen, aber zumindest grundlegende Dinge durch die ersten Runden wissen. Schaltet sie am besten direkt mit dem ersten Unlock frei.

Valorant bringt neuen Fun-Modus – Ideal für jeden, der erst zu Release einsteigt

2. Breach

Klasse: Initiator

Geeignet für: Einsteiger, Fortgeschrittene

Stärken:

kann gut gegnerische Positionen ausheben und Bereiche einnehmen

blendet Gegner für leichte Kills

kann selbst durch Deckung hohen Schaden verursachen

Schwächen:

abhängig von seinem Team

benötigt viel Aufklärung durch andere, etwa Sova

Breach und seine Fähigkeiten.

Wer ist Breach? Der Initiator Breach kann mit seinen Fähigkeiten Gegner kontrollieren und ihnen schweren Schaden zufügen, während er zugleich Gebiete kontrollieren als auch halten kann. Das macht ihn zu einem optimalen Agenten für Einsteiger sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff.

Seine Schwäche liegt lediglich darin, dass ihr seine Fähigkeiten recht gezielt einsetzen müsst. Das benötigt etwas Übung und eine gute Absprache mit dem Team, etwa um sie nicht zu blenden. Dadurch lernt ihr jedoch zugleich die Kommunikation, die ihn Valorant ohnehin wichtig ist.

Besonders für kompetitive Spiele ist Breach eine gute Wahl, er wird von vielen Profis geschätzt. Mit ihm benötigt ihr allerdings etwas mehr Übung. Übt ihn am besten mit einigen Freunden zusammen.

Breach solltet ihr als Einsteiger mit eurer ersten oder zweiten kostenlosen Freischaltung kaufen.

3. Cypher

Klasse: Wächter

Geeignet für: Fortgeschrittene

Stärken:

kann Gegner leicht überwachen und ihre Position verraten

kann Gebiete schützen und Gegner beim Eindringen aufdecken

verlangsamt und kontrolliert Gegner, um sie zu leichter Beute zu machen

Schwächen:

stark aufs Team angewiesen

ihr müsst die Maps gut kennen, damit Cypher nützlich wird

Cypher und seine Fähigkeiten.

Wer ist Cypher? Der Spion Cypher setzt auf Information und Aufklärung und ist in diesem Gebiet gut möglich der beste Agent in Valorant. Kein anderer kann ein Gebiet so gut überwachen wie Cypher.

Dafür benötigt ihr allerdings ein recht gutes Wissen um Spots auf den Maps, um deren Aufbau und um gängige Taktiken im Spiel. Cypher ist in der Verteidigung etwas stärker als im Angriff.

Am stärksten ist Cypher, wenn ihr mit eurem Team zusammenspielen und die Information teilen könnt, die ihr mit ihm erhaltet. Sprecht deswegen viel mit euren Team-Mitgliedern und versucht, möglichst präzise zu sein.

Cypher eignet sich gut als erste Freischaltung über einen Auftrag, nachdem ihr Stufe 10 erreicht habt, da ihr beim Grind für die EXP zugleich das nötige Wissen um die Maps anhäuft.

Von diesen Agenten solltet ihr die Finger lassen

Unsere Empfehlungen sind natürlich nur eine Richtlinie, um euch den Einstieg zu erleichtern, und keine verpflichtenden Vorgaben. Dennoch gibt es einige Agenten, die ihr zumindest direkt zu Beginn nicht kaufen solltet:

Viper ist stark situationsbedingt und benötigt viel Erfahrung mit dem Genre und Valorant selbst. Kauft sie euch erst später und setzt sie im Team mit Freunden ein.

ist stark situationsbedingt und benötigt viel Erfahrung mit dem Genre und Valorant selbst. Kauft sie euch erst später und setzt sie im Team mit Freunden ein. Reyna ist noch neu und kann noch nicht eingeschätzt werden. Aktuell sieht es so aus, als müsstet ihr schon ziemlich gut in Valorant sein, damit sie nützlich ist. Für Anfänger nicht empfohlen.

ist noch neu und kann noch nicht eingeschätzt werden. Aktuell sieht es so aus, als müsstet ihr schon ziemlich gut in Valorant sein, damit sie nützlich ist. Für Anfänger nicht empfohlen. Omen ist zwar so etwas wie eine Alternative zu Breach, jedoch in vielerlei Hinsicht schwächer. Für Einsteiger ist er leichter zu lernen, verliert aber Schnell an Nutzen – kauft ihn, wenn ihr den Umgang lernen wollt, aber rechnet nicht damit, dass die Investition lange vorhält.

Omen sieht cool aus, ist für Einsteiger aber nur bedingt nützlich.

Was haltet ihr von den Empfehlungen? Welchen Charakter werdet ihr zu erst freischalten? Werdet ihr den kostenlosen Shooter überhaupt anspielen?

Valorant hat bisher starke Erfolge feiern können und ist bei vielen Spielern schon jetzt sehr beliebt. Der neue Shooter könnte sich leicht als nächstes Lieblings-Spiel vieler Fans des Genres entpuppen. Im Rahmen von „Find Your Next Game“ haben wir bei MeinMMO ein Interview mit den Entwicklern geführt. Wenn euch Valorant interessiert, schaut rein und erfahrt interessante Hintergründe zu Riots neuem Spiel, der Entwicklung und der Zukunft.