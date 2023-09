Der schönste Film des Jahres ist eine Vater-Sohn-Geschichte in einer Welt voller Tiermenschen

Beim Fantasy Filmfest kann man jedes Jahr viele Filme aus dem Bereich Horror, Sci-Fi und Thriller genießen. Aber auch viele andere Genres finden dabei ihren Platz. Im Verlauf des Fests konnte MeinMMO-Autor Nikolas Hernes einen Film schauen, der ihn trotz der skurrilen Prämisse begeistert hat.

Um welchen Film handelt es sich? Der französische Film The Animal Kingdom, der im deutschen Animalia heißen wird, war auf dem Fantasy Filmfest 2023 vertreten. Die Prämisse klingt erstmal skurril. Durch eine unbekannte Krankheit verwandeln sich Menschen plötzlich in Tiere.

Dabei mutieren sie langsam zu einem Tier und verlieren, je weiter die Krankheit voranschreitet, immer mehr an Menschlichkeit. Im Fokus der Geschichte stehen dabei François und sein Sohn Émile. Die Mutter von Émile leidet nämlich auch an der Krankheit und sollte eigentlich in einem medizinischen Zentrum auf dem französischen Land versorgt werden.

Doch bei einem Unfall beim Krankentransport verschwindet sie, und François setzt alles daran, sie wiederzufinden. Währenddessen ist Émile auf einer neuen Schule und muss neben den Problemen mit seiner Mutter auch dort zurechtfinden.

Einen französischen Trailer zum Film seht ihr hier:

Ein Film voller emotionaler Themen

Trotz der Sci-Fi-Prämisse ist The Animal Kingdom ein ruhiger und emotionaler Film, der sich hauptsächlich auf die Vater-Sohn-Beziehung von François und Émile fokussiert. Und hier muss man direkt ein großes Lob aussprechen.

Die beiden Schauspieler Romain Duris und Paul Kircher haben eine wunderbare Chemie zusammen. Ob sie lachen, weinen oder sich in die Haare kriegen, alles wirkt immer authentisch und ist fantastisch gespielt. Aber auch Paul Kircher alleine beeindruckt durch sein Können und jede Minute fühlt man mit ihm mit.

Die eigentliche Krankheit ist in The Animal Kingdom, ein Rahmen, der viele Coming-Of-Age-Themen erzählt. Die eigene Pubertät und das Herauswachsen und Rebellieren aus elterlichen Strukturen wird hier so klischeelos wie effektiv gezeigt.

Dabei ist Émile nicht einfach ein rebellierender Teenie, der seinen Vater ständig anschreit. Die vielen Krisenmomente stehen im Gleichgewicht zu spaßigen und emotionalen Szenen, die mich persönlich immer berührt haben.

Man versteht beide Seiten, und auch François, der seinen Sohn nur beschützen und seine Familie zusammenhalten will, ist authentisch und nachvollziehbar. Die Themen der gesellschaftlichen Ausgrenzung, Akzeptanz und einer gewaltbereiten Gesellschaft weben sich dabei wunderbar in diese persönliche Geschichte ein.

Tolle Kostüme und Effekte

Neben der schauspielerischen und geschriebenen Leistung sind die Kostüme der Tier-Mensch-Hybride ein wahres Highlight. Hierbei wurden Practical Effects benutzt, wodurch viele der Kostüme toll aussehen. Es gibt kaum CGI-Mist, der die Immersion schädigt.

Und auch die Konzepte der verschiedenen mutierten Menschen sind spannend, und es entstehen kleine Body-Horror-Momente, die aber nie in wirklichen Grusel oder Horror ausarten. Einen ruhigen Film mit einer solchen Prämisse und Ausstattung ist eine gute Abwechslung.

Als Fan solcher Prämissen war ich unglaublich beeindruckt, wie emotional der Film wirklich ist. Die Vater-Sohn-Beziehung hat mich den ganzen Film über gepackt, und die verschiedenen Kostüme waren ein kleines Highlight. Ich kann nur jedem empfehlen, dem Film eine Chance zu geben und glaube, dass es sich wirklich lohnt, sollte er regulär bei uns erscheinen.

Der Film erscheint in Deutschland voraussichtlich im Januar 2024 unter dem Titel Animalia.

