Vor wenigen Tagen ist Castlevania: Nocturne auf Netflix gestartet. Die Presse ist hin und weg von der Serie und vergibt eine perfekte Wertung. Dagegen steht die User-Wertung bei unterdurchschnittlichen 54 Prozent. Ein Blick in die Wertungen zeigt, wieso die Nutzer die Netflix-Serie ins Visier genommen haben.

Wie kommen die schlechten Wertungen zustande? Viele User geben der Serie auf Rotten Tomatoes maximal einen oder sogar nur einen halben Stern als Bewertung. Einige von den Wertungen bestehen nur aus einem Satz, in dem beispielsweise die Story, die Synchronarbeit oder das Pacing der Serie als Müll bezeichnet wird.

Dabei sah der erste Trailer so aus, als würde es reichlich Action und Spannung in der Serie geben.

Wie sich bei weiterer Recherche herausstellt, steckt hinter den Wertungen eine ganz andere Botschaft. Wir haben euch einige ins Deutsche übersetzt, damit ihr sehen könnt, wieso die Nutzer die Serie so schlecht bewerten (via rottentomatoes.com):

Daniel A.: „Ich habe das Gefühl, dass es bei dieser Serie in erster Linie darum geht, eine Rassen- und LGBTQ-Agenda durchzusetzen. Alles Gute ist farbig und alles Böse ist weiß.“

x x: „Billige Version der Geschichte. Ich könnte sagen, es ist reine Propaganda. Was von Netflix zu erwarten ist.“

Louielouie51: „Es war eine lästige Aufgabe, mit dem weinerlichen Belmont und zu viel von der Rasse vertauschten Annette zu sehen… Ihr verpasst nichts, wenn ihr die Serie überspringt… es ist definitiv Netflix woke…“

Comensal E.: „Eine verpasste Chance, um Castlevania Rondo of Blood oder Symphony of the Night zu adaptieren. Dieses Wokele-Vania ergibt von Anfang an keinen Sinn. Habe nach Episode 2 abgebrochen.“

In den Kommentaren wird deutlich, dass viele der schlechten Wertungen mit dem Cast der Netflix-Serie unzufrieden sind. Sie prangern an, dass Annette, Olrox und Drolta eine dunkle Hautfarbe besitzen und es homosexuelle Charaktere in der Serie gibt.

Der Trailer zu Castlevania: Nocturne sieht dagegen nicht so aus, als würde die Story zu kurz kommen:

Review-Bombing für Castlevania: Nocturne

Ist die Wertung von 54 % gerechtfertigt? Bei der Fachpresse gibt es ebenfalls einige Kritikpunkte. Die Serie sei zwar gut, könne aber nicht mit der originalen Netflix-Serie mithalten (via rottentomatoes.com).

Trotzdem kommt Castlevania: Nocturne aktuell auf erstaunliche 100 % bei 12 Reviews. Das bedeutet, dass alle bisherigen Rezensionen positiv sind. Der Wechsel in das Frankreich-Setting würde der Serie guttun und die Synchronsprecher würden eine hervorragende Arbeit leisten.

Auch die Animationen und die Kämpfe seien erstklassig. User Michael S. lobt sogar Annette, die durch die Serie viel interessanter sei als noch im Videospiel. Doch er findet, dass das Pacing nicht immer optimal sei.

Welche Fälle gab es noch? Castlevania: Nocturne ist mit diesem Problem nicht alleine. Schon bei The Last of Us Part II gab es ein Review-Bombing, weil Homosexualität und LGBTQ eine Rolle gespielt haben. Metacritic hat deshalb seine Richtlinien geändert, die solch eine Masse an ungerechtfertigten, negativen Bewertungen verhindern soll.

Durch das Review-Bombing wollen die Nutzer die Serien und Filme abstrafen. Auch gegen Overwatch 2 gab es ein solches Review-Bombing, weil Spieler mit dem Vorgehen der Entwickler nicht einverstanden waren.

Einen solchen Fall mussten wir auch im Epic Games Store erleben. Viele Spiele, die exklusiv oder zeitexklusiv auf der Plattform erhältlich waren, wurden bei anderen Seiten und Shops schlecht bewertet. Der Epic Games Store bietet nämlich selbst gar keine Funktion an, um Spiele zu bewerten.

