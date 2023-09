„Verschlaft dieses Projekt nicht.“ – Erster Trailer zu neuem MMO zeigt wunderschöne Landschaften

Was haltet ihr von diesem Konzept und hofft ihr in Zukunft noch mehr zu sehen?

In den verschiedenen Arealen könnt ihr die Menschen bei vor allem sportlichen Aktivitäten beobachten. Mit Joggen, Kanu oder Heißluftballon fahren scheint ihr euch in Cornucopias die Zeit verschlagen zu können.

Diese neue Welt steckt gerade noch in ihren Anfängen und ihre Bewohner versuchen ihren Platz darin noch zu finden. Schließt euch dieser Aufgabe an und versucht euren Platz in Cornucopias zu finden.

Worum geht es? Die Erdoberfläche ist in der Zukunft für Menschen quasi unbewohnbar geworden. Zwölf Wissenschaftler haben in Cornucopias die Lösung gefunden, um das Überleben der Menschheit zu sichern.

Insert

You are going to send email to