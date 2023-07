Knallharte Sci-Fi-Simulation auf Steam lässt euch mit Weltraum-Mönchen ums Überleben kämpfen, ist 87 % positiv

The Banished Vault ist ein neues Strategie-Spiel auf Steam und genau das Richtige für alle, die sich nach einem erbarmungslosen Brettspiel-Abenteuer für eine Person sehnen.

Was ist das für ein Spiel? The Banished Vault ist ein knallhartes Strategie-Spiel, das euch auf eine erbarmungslose Reise durch den Weltraum schickt.

Es erschien am 25. Juli 2023 auf Steam und steht dort 87 % Empfehlungen bei „Positiv“. Zum Release gibt es noch bis zum 1. August einen Rabatt von 10 %, sodass The Banished Vault euch derzeit 22,49 € kostet. Das Strategie-Spiel ist fürs Steam Deck verifiziert und kann euch daher aufs Sofa oder in den Garten begleiten.

Den offiziellen Trailer zu The Banished Vault könnt ihr euch hier ansehen.

Die unglaubliche Reise in einem interstellaren Kloster

Was erwartet euch in The Banished Vault? The Banished Vault ist das perfekte Spiel, um den Wunsch nach einem epischen Brettspiel-Abenteuer zu stillen, wenn man gerade keine Mitspieler zur Hand hat.

Das Strategie-Spiel überlässt euch die Kontrolle über eine Gruppe von Mönchen in einem interstellaren gotischen Kloster. Sie sind die letzten Überlebenden einer fürchterlichen Katastrophe, dem „Gloom“.

Damit das auch so bleibt, müsst ihr sie sicher durch feindliche Sonnensysteme geleiten, Ressourcen managen, Außenposten errichten und wertvolle Materialien herstellen, um eure Crew am Leben zu erhalten. Wichtig ist dabei, dass eure Mönche niemals den Glauben verlieren, sonst ist alles vorbei.

Die Sonnensysteme, durch die eure Reise führt, sind prozedural generiert und gespickt mit Herausforderungen und Gefahren, die es zu überwinden gilt. Das Ziel ist einfach: Überlebt lange genug, um eure Geschichte niederzuschreiben und in die Heimat der Mönche zu übermitteln.

Lust auf ein bisschen Mathe?

Wie kommt das Spiel an? Um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, ob The Banished Vault etwas für euch ist, haben wir euch hier einige Bewertungen zusammengefasst:

Lucid (empfohlen): „The Banished Vault sagt: ‘Hey Kleiner, willst du ein bisschen rechnen?’ und lacht mich dann aus, wenn ich meine Verbannten auf dem ‘Hallowed Planet’ stranden lasse, weil ich die Hybris hatte, zu glaube, dass ich unsere Reise dort einschreiben könnte.“

Smiles (empfohlen): „Das Konzept ist ziemlich toll und die Grafik macht Spaß. Ich wünschte, es gäbe ein wenig mehr Lore und ein paar interessante Unlocks, aber bis jetzt mach es mir Spaß.“

jurgioslakiv (nicht empfohlen): „Ich wollte dieses Spiel wirklich mögen, und ich denke, es ist gut gemacht, aber es ist nichts für mich. Die anderen Bewertungen, die sagen, dass dies ein Mathe-Spiel ist, liegen nicht falsch. Es gibt zwar einige Zufallselemente, aber die ‘richtige’ Art zu spielen besteht darin, 15 Züge im Voraus zu planen, die erforderlichen Berechnungen für jeden einzelnen Zug anzustellen und sie dann auszuführen.“

The Banished Vault könnte also genau das richtige für euch sein, wenn ihr das gewisse Brettspiel-Feeling erleben wollt, der besonderen handgezeichneten Optik und düsteren Atmosphäre etwas abgewinnen könnt und ein kleines bisschen masochistisch veranlagt seid.

