Das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) hat zehn Völker, die alle unterschiedlich sind. Erfahrt in unserem Quiz, welcher Rasse ihr am ähnlichsten seid.

Worum geht es hier? The Elder Scrolls Online hat eine große Vielfalt an Rassen. Seid ihr eher der listige Khajiit, der durch die Gegend streift auf der Pirsch nach Mondzucker ist? Oder seid ihr ein rüder Nord, abgehärtet von eurem rauen Leben und auf der Suche nach einem Krug kaltem Bier?

Die 10 Rassen in ESO sind sehr verschieden und bei euch MeinMMO-Lesern auch unterschiedlich beliebt, was unser Ranking zeigt. Doch welche der Rassen entspricht euch persönlich am ehesten? Findet es in unserem Quiz heraus.

Wie funktioniert das Quiz? Ihr bekommt hier nacheinander 10 Fragen gestellt, bei denen ihr verschiedene Antwortmöglichkeiten erhaltet. Wählt bei jeder Frage die Antwort aus, die am ehesten auf euch zutrifft. Am Ende erfahrt ihr, welche Rasse in ESO euch am ähnlichsten ist.

Bitte beachtet, dass ihr mit jedem Klick eure Antwort endgültig wählt. Wollt ihr eine Auswahl anders eingeben, müsst ihr das Quiz neu starten. Aber jetzt: Viel Spaß!

0% Welches ist dein liebstes Bündnis? Dolchsturz-Bündnis Aldmeri-Dominion Ebenherz-Pakt Keine Präferenz Was ist deine Lieblingsfarbe? Rot Gelb Grün Blau Schwarz Was beschreibt dich am besten? aufgeweckt und raffiniert zuverlässig und unbeugsam glänzend und würdevoll weise und mysteriös kaltblütig und skrupellos sorglos und kreativ Was ist deine liebste Jahreszeit? Frühling Sommer Herbst Winter Was ist dein Seelentier? (Mit welchem Tier identifizierst du dich?) Leopard Adler Bär Eule Fuchs Pfau Schlange Pferd Affe Wolf Welchen Ort würdest du am liebsten erforschen? Eisige Berglandschaften Weitläufige Wälder Große Städte Karge Vulkanlandschaften Weite Wüsten Mysteriöse Sümpfe Bist du eine Nachteule oder ein Frühaufsteher? Nachteule - Ich könnte die ganze Nacht aufbleiben Frühaufsteher – Der frühe Wurm und so Welche Ausrichtung spielst du am liebsten? Magicka Ausdauer Leben Was motiviert dich? Innerer Frieden Erfolg Familie Spaß Macht Wettstreit Welche Rolle hast du in deinem Freundeskreis? Der Anführer Guter Zuhörer Der Lustige Der Schlaue Der Kreative ESO-Rassen Personality-Quiz Ork Das Volk der Orks, oder auch Orsimer, ist in den Bergen zuhause. Sie sind Teil des Dolchsturz-Bündnisses und leben nach einem Ehrenkodex. Dieser besagt, dass der Starke überlebt und der Stärkste regiert. Sie sind jedoch viel zivilisierter als es auf Anhieb den Anschein hat. Berühmt sind sie nicht nur wegen ihrer Kampfkraft, sondern auch wegen ihrer herausragenden Schmiedekunst. Die Orks haben jedoch auch eine softe Seite. Sie leben in Clans zusammen und weisen eine hohe Loyalität und Familienverbundenheit auf. Dabei sind sie zuverlässige Kameraden, die ihr aber nicht einengen solltet. Bretone Das Volk der Bretonen sind Menschen, die einst von Hochelfen regiert wurden, und sie sind Teil des Dolchsturz-Bündnisses. Durch die Vermischung mit den Hochelfen tragen sie Elfenblut in sich. Das macht sie zu äußerst begabten Magiern. Zudem sind sie gute Handwerker, Händler und auch Diplomaten. Die Bretonen sind äußerst ehrgeizig und auf Erfolg aus. Außerdem leidenschaftlich und können hier und da auch mal zänkisch sein. Rothwardone Die Rothwardonen stammen ursprünglich vom verlorenen Kontinent Yakuda und gehört zum Dolchsturz-Bündnis. Sie haben eine lange Tradition als Schwertmeister. Das macht sie zu herausragenden Kriegern, die mit großer Schnelligkeit auffahren. Die Rothwardonen sind gläubig, jedoch skeptisch gegenüber allem Magischen. Zuhause ist dieses Volk in der Wüste. Bei ihnen geht nichts über ihre eigene Ehre, weswegen sie um einen guten Wettstreit nicht verlegen sind. Khajiit Die Khajiit sind Katzenmenschen und ihr Zuhause ist die Wüste und der Dschungel. Sie sind Teil des Aldmeri-Dominion und listige Zeitgenossen. Ihnen wird ein Hang zum Diebstahl nachgesagt und sie sind sehr fähige Händler. Khajiit leben jedoch hauptsächlich für sich selbst. Sie sind auf Spaß und Freude aus und ihnen ist dafür oft jedes Mittel recht. Böse nehmen kann ihnen das bei ihrem Charme jedoch kaum jemand. Waldelf Die Waldelfen, oder auch Bosmer, sind schelmisch und geschickt. Sie sind in den Wäldern zuhause und die geborenen Bogenschützen. Sie sind ein eher misstrauischer Haufen, was Fremde angeht, jedoch äußerst neugierig. Dabei liegt ihre idyllische Hauptstadt Eldenhain im Schutz des Valenwalds. Durch viele Angriffe sind sie sehr gute Verteidiger geworden. Die Waldelfen haben eine große Verbundenheit mit der Natur. Dabei suchen sie nach innerem Frieden und Ausgeglichenheit. Hochelf Das Volk der Hochelfen, oder auch Altmer, ist eine alte, stolze Rasse im Aldmeri-Dominion. Wenn es nach ihnen geht, sind sie das führende Volk Tamriels. Die Altmer sind sehr kultiviert und mächtige Zauberer und Krieger. Ihre prachtvollen Städte suchen ihresgleichen, jedoch sind sie auch etwas abgehoben und machtgierig. Die Heimat der Hochelfen sind die Sommersend-Inseln. Dort beherbergen sie erstaunliche Sammlungen an Kunstwerken und Büchern. Sie sind sehr schlaue Zeitgenossen, deren Kameradschaft sich durchaus lohnen kann. Argonier Die Argonier sind ein echsenartiges Volk und in den Sümpfen zuhause. Sie gehören zum Ebenherz-Pakt und haben lange als Sklaven der Dunmer gelebt. Aufgrund ihres Lebens im Sumpf sind sie die optimalen Guerilla-Kämpfer. Argonier haben einen kühlen Intellekt und ein kühles Gemüt, das macht sie zu hervorragenden Spähern. Die geduldigen Zeitgenossen suchen außerdem nach innerem Frieden. Dunkelelf Die Dunkelelfen, oder auch Dunmer, sind Teil des Ebenherz-Pakts und stammen aus Morrowind. Das unwegsame Gebiet geprägt von Vulkanen und Pilzwäldern hat sie abgehärtet. Die Dunmer gelten als furcht- und skrupellos. Außerdem wird ihnen ein Hang zum Morbiden nachgesagt. Die Dunkelelfen sind gerissene Krieger und mächtige Zauberer, jedoch Einzelgänger. Sie vertrauen anderen Völkern nur schwer und der Umgang mit den ehrgeizigen Dunmern ist nicht einfach. Nord Die Nord kommen aus dem hohen Norden Himmelsrands und gehören zum Ebenherz-Pakt. Ihre eisige und bergige Umgebung hat sie zu abgehärteten und robusten Kriegern gemacht. Sie gelten als hitzköpfig, ungestüm und stark. Sind aber auch zuverlässige Kameraden. Die Nord machen die Nacht gern zum Tag. Sie sind durchaus trinkfest und lehnen einen Krug gutes Bier selten ab. Ihre Ehre als Krieger steht dabei jedoch stets an erster Stelle. Kaiserlicher Das Volk der Kaiserlichen ist ein würdevolles, starkes Volk. Sie sind Ausgestoßene, weshalb sie keinem Bündnis zugehörig sind. Ihr Loyalität kann sich also jede Allianz verdienen. Obwohl sie frei in ihrer Entscheidung sind, fühlen sich die Kaiserlichen in großen Städten am wohlsten. Sie haben ein kühles Gemüt und gelten als geduldige Kameraden. Ihre Tapferkeit kennt dabei keine Grenzen und einen guten Kampf würden sie nie scheuen. Teile Deine Ergebnisse: Play Again!

Was ist euer Ergebnis? Habt ihr mit einer anderen Rasse gerechnet? Schreibt es uns in die Kommentare!