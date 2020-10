Das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) bietet euch drei Allianzen, denen ihr euch anschließen könnt. Erfahrt durch unser Quiz, welche davon am besten zu euch passt.

Darum geht es hier: Bei The Elder Scrolls Online habt ihr die Wahl zwischen 10 verschiedenen Rassen und drei verschiedenen Allianzen:

Dem Aldmeri-Domion

Dem Dolchsturz-Bündnis

Und dem Ebenherz-Pakt

Welche Zugehörigkeit ihr aussucht, hat vor allem in Sachen Startgebiet und im PvP einen Einfluss. Danach könnt ihr aber dank One-Tamriel überallhin, auch in die Gebiete der anderen Fraktionen. Jede Allianz startet in ihrem eigenen Gebiet und in Cyrodiil, der umkämpften Map, reitet ihr unter dem jeweiligen Banner. Die Startgebiete sind je nach Allianz wie folgt:

Das chaotische Dorf „Khenarthis Rast“ – Startgebiet des Aldmeri-Dominions

Die sandige Insel „Stros M’Kai“ – Startgebiet des Dolchsturz-Bündnis

Das schneebedeckte „Ödfels“ – Startgebiet des Ebenherz-Pakts

In unserem Quiz könnt ihr nun herausfinden, welche dieser drei Allianzen am besten zu euch passt.

Welcher Allianz solltet ihr beitreten?

Natürlich kann so eine Wahl auch rein praktische Gründe haben. Solltet ihr nicht das Paket „Fern der Heimat“ im Kronen-Shop erworben haben, könnt ihr in jeder Allianz nur drei Rassen spielen.

Über das Paket könnt ihr jedoch freischalten, dass jede Rasse in jedem Bündnis spielbar wird. Gänzlich uneingeschränkt seid ihr mit den Kaiserlichen. Welche Rasse zu euch passt, könnt ihr in unserem anderen ESO-Quiz herausfinden:

Welche Rasse von ESO bist du? Mach mit bei unserem Quiz

So funktioniert das Quiz: Ihr bekommt gleich nacheinander 10 Fragen gestellt. Bei jeder dieser Fragen habt ihr verschiedene Antwortmöglichkeiten. Ihr solltet aus dem Bauch heraus entscheiden und die Antwort anklicken, die am ehesten auf euch zutrifft. Am Ende des Quiz erfahrt ihr, welche Allianz in ESO gut zu euch passt.

Bitte beachtet noch, dass jeder Klick eure Antwort endgültig entscheidet. Solltet ihr eine andere Auswahl nehmen wollen, müsst ihr das Quiz neu starten. Aber auf jetzt, viel Spaß!