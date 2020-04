Alle Klassen von ESO im Ranking – Von unbeliebt bis beliebt

Im MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) könnt ihr aus 6 verschiedenen Klassen wählen. Ihr habt uns verraten, wer eure Favoriten sind.

The Elder Scrolls Online kommt mit 6 verschiedenen Klassen daher. Jede von ihnen hat drei Skill-Bäume und individuelle Möglichkeiten. Wir wollten in einer Umfrage von euch wissen, welche Klasse ihr in ESO am liebsten spielt.

An dieser Umfrage haben 771 MeinMMO-Leser teilgenommen, sie Endete am 5. April. Jeder von ihnen hatte dabei nur eine Stimme. Auf den kommenden Seiten findet ihr das Ergebnis des Rankings.

Los geht es mit eurer unbeliebtesten Klasse bis hin zur beliebtesten.

6. Der Hüter (Warden)

Der Hüter belegt mit 10,64% den letzten Platz eures Rankings.

Das macht den Hüter aus: Die Hüter kamen mit dem Update Morrowind zu ESO. Sie sind äußerst naturverbunden und können dadurch Pflanzen und Tiere kontrollieren. So ist es möglich, einen Bären zu beschwören, der an eurer Seite kämpf. Oder Heilpflanzen wachsen zu lassen, die eure Mitstreiter heilen.

Das macht sie zu einer sehr guten Wahl, wenn ihr Heiler spielen wollt. Sie sind jedoch auch äußerst zäh und eigenen sich daher gut als Tanks. In beiden Rollen geben sie ihrer Gruppe gute Buffs mit auf den Weg. Wenn ihr mehr über die Rollen in ESO erfahren wollt, findet ihr bei uns Tipps, welche Klasse zu eurer Spielweise passen könnte.

Das sind seine Skill-Bäume:

Tiergefährten: In diesem Skill-Baum könnt ihr eure Tierbegleiter aktivieren und verstärken. Je nach Skillung belebt euer Bär aus der ultimativen Fertigkeit sich automatisch wieder oder teilt mehr Schaden aus.

Winterskälte: Hier seid ihr auf Wasser- und Eismagie spezialisiert. Ihr könnt defensive und offensive Buffs skillen sowie eine Betäubung.

Grünes Gleichgewicht: In diesem Baum findet ihr Fertigkeiten, die euch als Heiler unterstützen. Hier schlummern die Fähigkeiten für den Gruppen-Support.