Wählt mit uns die beliebteste Klasse in ESO – Wer ist euer Favorit?

Welche Klasse in The Elder Scrolls Online spielt ihr am liebsten? Wir wollen ein Ranking der beliebtesten Klassen aufstellen, macht mit!

ESO bietet den Spielern 6 verschiedene Klassen, die auf unterschiedliche Weisen geskillt werden können und viele verschiedene Build-Optionen haben.

Wir haben nun zusammen bestimmt, welche Völker in ESO zu den Lieblingen unserer Leser zählen. Jetzt machen wir das Gleiche mit den Klassen.

Hier ist eine kurze Übersicht für euch.

The Elder Scrolls Online – Die beste Klasse für jede Spielweise

Die 6 Klassen von ESO

Das ist der Drachenritter: Die Drachenritter sind die Kämpfer an der vordersten Front. Man findet sie dort, wo die Schlachten am brutalsten sind und der Lärm der Waffen nie verstummt.

Entsprechend ist diese Klasse gut darin auszuteilen und vor allem einzustecken. Abhängig von der Skillung und eurer Waffe können die Drachenritter nicht nur exzellente Damage Dealer sein, sondern auch echt zähe Tanks.

Das ist die Nachtklinge: Diebe, Gauner, Betrüger: Die Nachtklingen haben viele Namen und häufig auch eine besondere Gabe schnell in Schwierigkeiten zu geraten. Sie lieben das Abenteuer, manchmal aber etwas mehr als es für sie gut ist.

Die Nachtklingen verlassen sich auf ihre Heimlichkeit, Schnelligkeit und die Gunst der Glücksgöttin, um erfolgreich und möglichst unversehrt den Tag zu überstehen. Sie können gut Schaden austeilen, aber auch als flinke Tanks können sie sich sehen lassen.

Das ist der Nekromant: Die Nutzung der verbotenen Magie ist gehasst und gefürchtet. Sie wird mit dem Tode bestraft, egal, ob der Nekromant damit jemandem geschadet hat oder nicht. Deshalb müssen sie sich versteckt halten.

Im Austausch für die Ächtung und die Verfolgung erhalten die Nekromanten aber die Macht über Leben und Tod. Im Kampf sind sie gute Damage Dealer, die ihre Verbündeten aber auch heilen und buffen können.

Das ist der Hüter: Als die Verteidiger der Natur ziehen die Hüter seit jeher durch Tamriel. Ihre Geschichten über das Grüne sind so meisterhaft und kunstvoll, dass sie vor den Augen aller als Tiere und Pflanzen zum Leben erwachen und die Hüter im Kampf unterstützen.

Ihre Verbundenheit mit der Natur erlaubt den Hütern, Bären zu beschwören, die ihre Feinde zerfetzen oder Heilpflanzen wachsen zu lassen, die ihre Verbündeten heilen.

Das ist der Templer: Gekleidet in ihre schweren Rüstungen sind die Templer ein Bollwerk der Gerechtigkeit. Sie führen im Kampf die Macht des Lichtes und der Sonne. Aber nicht nur, um ihren Feinden großen Schaden anzurichten, sondern auch um ihre Verbündeten zu schützen und heilen.

Dank ihrer Zähigkeit und der regenerativen Magie, eignen sich die Templer super für Solo-Spieler. Sie geben aber auch solide Heiler ab, die eure Gruppe in Dungeons mit ihren Fähigkeiten unterstützen.

Das ist der Zauberer: Die konzentrierte Kraft der Elemente von Tamriel befindet sich an ihren Fingerspitzen. Sie ermöglicht es den Zauberern, Tornados oder Blitzstürme zu beschwören, um ihre Feinde zu vernichten. Außerdem können sie Deadra-Wesen beschwören, die ihnen im Kampf beistehen.

Um die Macht der Elemente führen zu können, muss man aber auch Opfer bringen. Entsprechend kann der Zauber zwar richtig Schaden austeilen, doch die leichte Stoffrüstung bietet ihm nur wenig Schutz im Kampf.

Ihr kennt die Klassen von ESO, also erzählt mal: Welche ist euer Favorit? Liebt ihr diese Klasse wegen der Skills, der Lore oder allem zusammen?

Welche der Völker sich am besten für welche Klasse im PvE eignen, erklären wir euch hier: